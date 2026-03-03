Є бронь, але прийшла повістка: чи потрібно йти в ТЦК

Попри наявність законних підстав для відстрочки від мобілізації або оформленого бронювання, громадяни можуть отримувати повістки від територіальних центрів комплектування. Це не є порушенням процедури.

Повістка заброньованим чоловікам

Адвокат Ярослав Хлівний пояснює, що повістка сьогодні залишається єдиним юридично врегульованим способом комунікації між ТЦК і громадянином. Дзвінки чи SMS-повідомлення не мають належної правової сили, тоді як повістка тягне за собою юридичні наслідки.

За його словами, повістки можуть надсилатися незалежно від наявності відстрочки або бронювання. Найчастіше йдеться про виклики для уточнення облікових даних або проходження військово-лікарської комісії.







Юрист наголошує, що ігнорувати повістку не можна, навіть якщо у людини є всі необхідні документи. У разі неявки без поважної причини можливе накладення штрафу, а також оголошення особи в розшук через суд.

Раніше траплялися випадки, коли повістки надсилали військовослужбовцям, які вже проходили службу, або ветеранам. Нині, за словами адвоката, ТЦК намагаються вдосконалити систему обліку та поступово переходять до цифровізації реєстрів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у межах реформи з покращення якості харчування військовослужбовців Міністерство оборони України запускає проєкт “Готуємо до бою”. Ініціативу реалізує Агенція оборонних закупівель ДОТ.

Як зазначають у відомстві, більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко прописаних алгоритмів їхньої роботи не існує. Навіть за умови своєчасної доставки продуктів належної якості результат приготування страв може суттєво відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду персоналу.

