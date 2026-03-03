Есть бронь, но пришла повестка: нужно ли идти в ТЦК

Несмотря на законные основания для отсрочки от мобилизации или оформленного бронирования, граждане могут получать повестки от территориальных центров комплектования. Это не нарушение процедуры.

Повестка забронированным мужчинам

Адвокат Ярослав Хливный объясняет, что повестка сегодня остается единственно юридически урегулированным способом коммуникации между ТЦК и гражданином. Звонки или SMS-сообщения не имеют надлежащей правовой силы, в то время как повестка влечет юридические последствия.

По его словам, повестки могут направляться независимо от отсрочки или бронирования. Чаще всего речь идет о вызовах для уточнения учетных данных или прохождении военно-врачебной комиссии.







Юрист отмечает, что игнорировать повестку нельзя, даже если у человека есть все необходимые документы. В случае неявки без уважительной причины возможно наложение штрафа, а также объявление лица в розыск через суд.

Ранее случались случаи, когда повестки присылали уже проходившим службу военнослужащим или ветеранам. В настоящее время, по словам адвоката, ТЦК пытаются усовершенствовать систему учета и постепенно переходят к цифровизации реестров.

