Есть бронь, но пришла повестка: нужно ли идти в ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть бронь, но пришла повестка: нужно ли идти в ТЦК

Есть бронь, но пришла повестка: нужно ли появляться в ТЦК

3 марта 2026, 20:28
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Несмотря на законные основания для отсрочки от мобилизации или оформленного бронирования, граждане могут получать повестки от территориальных центров комплектования. Это не нарушение процедуры.

Есть бронь, но пришла повестка: нужно ли идти в ТЦК

Повестка забронированным мужчинам

Адвокат Ярослав Хливный объясняет, что повестка сегодня остается единственно юридически урегулированным способом коммуникации между ТЦК и гражданином. Звонки или SMS-сообщения не имеют надлежащей правовой силы, в то время как повестка влечет юридические последствия.

По его словам, повестки могут направляться независимо от отсрочки или бронирования. Чаще всего речь идет о вызовах для уточнения учетных данных или прохождении военно-врачебной комиссии.


Есть бронь, но пришла повестка: нужно ли идти в ТЦК - фото 2

Юрист отмечает, что игнорировать повестку нельзя, даже если у человека есть все необходимые документы. В случае неявки без уважительной причины возможно наложение штрафа, а также объявление лица в розыск через суд.

Ранее случались случаи, когда повестки присылали уже проходившим службу военнослужащим или ветеранам. В настоящее время, по словам адвоката, ТЦК пытаются усовершенствовать систему учета и постепенно переходят к цифровизации реестров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в рамках реформы по улучшению качества питания военнослужащих Министерство обороны Украины запускает проект "Готовим к бою". Инициативу реализует Агентство оборонных закупок ДОТ.
Как отмечают в ведомстве, у большинства военных поваров нет профильного образования, а четко прописанных алгоритмов их работы не существует. Даже при своевременной доставке продуктов надлежащего качества результат приготовления блюд может существенно отличаться в зависимости от условий, оборудования и опыта персонала.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/e-bron-ale-priyshla-povistka-chomu-yih-nadsilayut-1772539093.html
