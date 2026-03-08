Розыск ТЦК действует ограниченное время: юрист объяснил, когда он становится незаконным

В Украине статус розыска, который могут объявлять территориальные центры комплектования (ТЦК) по военнообязанным, имеет ограниченный срок действия. После определенного времени он может утратить юридическую силу, но это не значит автоматическое снятие человека с учета. Об этом сообщают юристы, ссылаясь на нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Розыск ТЦК действует в ограниченное время. Фото из открытых источников

Согласно статье 38 КУоАП, привлечь лицо к административной ответственности за нарушение правил военного учета можно в течение одного года с момента совершения правонарушения. При этом решение о наложении административного взыскания должно быть принято не позднее чем через три месяца со дня обнаружения нарушения.

Юрист общественной организации "Общественная платформа" Сергей Кошель объясняет, что украинское законодательство вообще не содержит отдельного понятия "административный розыск" в контексте деятельности ТЦК. В классическом юридическом смысле розыск применяется только к лицам со статусом подозреваемого в уголовном производстве. В то же время на практике ТЦК могут обозначать граждан как находящихся в розыске из-за нарушения правил военного учета.

"Розыск не имеет срока давности и не исчезает автоматически. Но, если прошел год со дня совершения нарушения, ТЦК уже не может привлечь к ответственности. В этом случае розыск является незаконным и его можно обжаловать в суде", — отметил Сергей Кошель.

Чтобы обжаловать розыск от ТЦК, для этого нужно самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования, чтобы напомнить о завершении сроков.

Адвокат Карина Романишин отмечает, что цифровой сервис "Резерв+" учитывает эти законодательные нормы. Поэтому отметка о розыске в приложении может автоматически исчезнуть после истечения года. Однако в некоторых случаях статус может оставаться по техническим причинам. Тогда пользователям рекомендуют обновить данные или документы в приложении.

