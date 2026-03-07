Ухилянтам можуть перекрити рахунки і водійські права: у Раді обговорюють жорсткі санкції

В Україні можуть суттєво посилити відповідальність для громадян, які ухиляються від виконання вимог військового обліку. Як повідомляє Times of Ukraine, у Верховній Раді обговорюють ідею прирівняти таких порушників до боржників зі сплати аліментів. Це може означати запровадження реальних фінансових та юридичних обмежень.

Ухилянтів хочуть прирівняти до боржників по аліментах – які обмеження можуть запровадити (Фото ілюстративне)

Про можливі зміни розповів народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, нині в Україні існує досить жорстка система санкцій для тих, хто не виконує свої зобов’язання щодо сплати аліментів. У таких випадках держава може застосовувати арешт банківських рахунків, обмеження на користування майном або навіть заборону керувати автомобілем.

Саме подібний підхід, на думку деяких законодавців, може бути застосований і до громадян, які ігнорують правила військового обліку.

Веніславський пояснив, що логіка такої ініціативи полягає у відповідальності громадян перед державою, особливо в умовах війни. Він нагадав, що за невиконання батьківських обов’язків щодо утримання дітей передбачені серйозні обмеження, і держава ефективно застосовує ці механізми.

"Коли йдеться про невиконання свого цивільного обов’язку з виховання дітей, до такої людини застосовуються певні обмеження у вигляді арештів рахунків тощо", – зазначив депутат.

За його словами, у країні, яка перебуває у стані війни, виглядає дивною ситуація, коли за ігнорування військового обліку або неявку до територіального центру комплектування немає співмірних наслідків.

"Коли громадянин України не виконує своїх обов’язків, ухиляється від оновлення чи актуалізації військово-облікових даних або не з’являється за викликом до ТЦК, і таких негативних наслідків немає, то це в умовах війни точно неприпустима ситуація", – наголосив Веніславський.

У парламенті наразі лише обговорюють можливі зміни. Йдеться про те, що під час подальшого оновлення законодавства, пов’язаного із обороною держави, можуть з’явитися нові санкції для тих, хто порушує правила військового обліку.

Серед варіантів, які обговорюються, можуть бути:

обмеження доступу до банківських рахунків;

тимчасова заборона керувати автомобілем;

інші адміністративні обмеження до виконання вимог закону.

Водночас депутат підкреслив, що остаточного рішення поки немає, і всі пропозиції перебувають на стадії обговорення.

"Це питання буде обговорюватися, а за результатами обговорення подивимося, яке рішення буде ухвалене", – зазначив він.

Експерти наголошують, що можливі зміни можуть стати частиною ширшої реформи законодавства у сфері мобілізації та військового обліку, яка обговорюється в Україні останнім часом.

