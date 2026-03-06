«Росія готує весняний наступ»: Володимир Зеленський відвідав позиції воїнів на Донеччині

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, де особисто зустрівся з українськими захисниками, які стримують ворога на найгарячіших напрямках. Глава держави відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, відзначивши стійкість підрозділів, що боронять українську землю.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Під час свого звернення у 1472-й день війни Президент висловив вдячність бійцям 28-ї, 100-ї, 24-ї окремих механізованих бригад та 36-ї бригади морської піхоти.
Президент також попередив про плани ворога на найближчі місяці. За його словами, окупаційні війська не полишають спроб захопити регіон і акумулюють сили для активізації бойових дій.
Завершуючи свій візит, Зеленський нагадав, що саме тут, на Донбасі, вирішується доля вільного світу, а українські воїни виконують головну місію — протистоять агресору.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов виступив із різкою заявою щодо дезінформації, яка шириться українським сегментом соцмереж. Ряд популярних телеграм-каналів розповсюдив фейк про те, що Дніпро нібито стане основною мішенню російських військ під час майбутнього весняного наступу.