logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Росія готує весняний наступ»: Володимир Зеленський відвідав позиції воїнів на Донеччині
commentss НОВИНИ Всі новини

«Росія готує весняний наступ»: Володимир Зеленський відвідав позиції воїнів на Донеччині

Зупинити зло на Донбасі: Президент подякував бригадам, що тримають оборону під Краматорськом, Слов’янськом та Костянтинівкою

6 березня 2026, 17:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, де особисто зустрівся з українськими захисниками, які стримують ворога на найгарячіших напрямках. Глава держави відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, відзначивши стійкість підрозділів, що боронять українську землю.

«Росія готує весняний наступ»: Володимир Зеленський відвідав позиції воїнів на Донеччині

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Під час свого звернення у 1472-й день війни Президент висловив вдячність бійцям 28-ї, 100-ї, 24-ї окремих механізованих бригад та 36-ї бригади морської піхоти.

"Хочу подякувати всім вам – усім, хто захищає нашу державу! Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також попередив про плани ворога на найближчі місяці. За його словами, окупаційні війська не полишають спроб захопити регіон і акумулюють сили для активізації бойових дій.

"Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім", — підкреслив Верховний Головнокомандувач.

Завершуючи свій візит, Зеленський нагадав, що саме тут, на Донбасі, вирішується доля вільного світу, а українські воїни виконують головну місію — протистоять агресору.

"Зло треба зупиняти. Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя. Слава нашим воїнам! Слава Україні!"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов виступив із різкою заявою щодо дезінформації, яка шириться українським сегментом соцмереж. Ряд популярних телеграм-каналів розповсюдив фейк про те, що Дніпро нібито стане основною мішенню російських військ під час майбутнього весняного наступу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини