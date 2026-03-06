«Росія готує весняний наступ»: Володимир Зеленський відвідав позиції воїнів на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, де особисто зустрівся з українськими захисниками, які стримують ворога на найгарячіших напрямках. Глава держави відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, відзначивши стійкість підрозділів, що боронять українську землю.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Під час свого звернення у 1472-й день війни Президент висловив вдячність бійцям 28-ї, 100-ї, 24-ї окремих механізованих бригад та 36-ї бригади морської піхоти.

"Хочу подякувати всім вам – усім, хто захищає нашу державу! Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також попередив про плани ворога на найближчі місяці. За його словами, окупаційні війська не полишають спроб захопити регіон і акумулюють сили для активізації бойових дій.

"Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім", — підкреслив Верховний Головнокомандувач.

Завершуючи свій візит, Зеленський нагадав, що саме тут, на Донбасі, вирішується доля вільного світу, а українські воїни виконують головну місію — протистоять агресору.

"Зло треба зупиняти. Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя. Слава нашим воїнам! Слава Україні!"

