«Россия готовит весеннее наступление»: Владимир Зеленский посетил позиции воинов в Донецкой области

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, где лично встретился с украинскими защитниками, которые сдерживают врага на самых горячих направлениях. Глава государства посетил Дружковку, Краматорск и Славянск, отметив стойкость подразделений, защищающих украинскую землю.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Во время обращения в 1472-й день войны Президент выразил благодарность бойцам 28-й, 100-й, 24-й отдельных механизированных бригад и 36-й бригады морской пехоты.
Президент также предупредил о планах врага на ближайшие месяцы. По его словам, оккупационные войска не оставляют попыток захватить регион и аккумулируют силы для активизации боевых действий.
Завершая свой визит, Зеленский напомнил, что именно здесь, на Донетчине, решается судьба свободного мира, а украинские воины выполняют главную миссию — противостоят агрессору.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра Борис Филатов выступил с резким заявлением о дезинформации, которая распространяется по украинскому сегменту соцсетей. Ряд популярных телеграм-каналов распространил фейк о том, что Днепр вроде бы станет основной мишенью российских войск во время предстоящего весеннего наступления.