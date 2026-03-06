«Россия готовит весеннее наступление»: Владимир Зеленский посетил позиции воинов в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, где лично встретился с украинскими защитниками, которые сдерживают врага на самых горячих направлениях. Глава государства посетил Дружковку, Краматорск и Славянск, отметив стойкость подразделений, защищающих украинскую землю.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время обращения в 1472-й день войны Президент выразил благодарность бойцам 28-й, 100-й, 24-й отдельных механизированных бригад и 36-й бригады морской пехоты.

"Хочу поблагодарить всех вас – всех, кто защищает наше государство! Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и дальше наша страна, наша дипломатия, наш народ", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также предупредил о планах врага на ближайшие месяцы. По его словам, оккупационные войска не оставляют попыток захватить регион и аккумулируют силы для активизации боевых действий.

"Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным", — подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Завершая свой визит, Зеленский напомнил, что именно здесь, на Донетчине, решается судьба свободного мира, а украинские воины выполняют главную миссию — противостоят агрессору.

"Зло нужно останавливать. Украинцы здесь, на Донбассе, именно это и делают. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам! Слава Украине!"

