Уклонистам могут перекрыть счета и водительские права: в Раде обсуждают жесткие санкции

В Украине могут существенно усилить ответственность граждан, уклоняющихся от выполнения требований военного учета. Как сообщает Times of Ukraine , в Верховной Раде обсуждают идею приравнять таких нарушителей к должникам по уплате алиментов. Это может означать введение реальных финансовых и юридических ограничений.

Уклоняющихся от службы хотят приравнять к должникам по алиментам – какие ограничения могут ввести (Фото илюстративное)

О возможных переменах рассказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, сейчас в Украине существует достаточно жесткая система санкций для тех, кто не выполняет свои обязательства по уплате алиментов. В таких случаях государство может применять арест банковских счетов, ограничения на пользование имуществом или даже запрет на управление автомобилем .

Именно подобный подход, по мнению некоторых законодателей, применим и к гражданам, которые игнорируют правила военного учета.

Вениславский объяснил, что логика такой инициативы состоит в ответственности граждан перед государством, особенно в условиях войны. Он напомнил, что за невыполнение родительских обязанностей по содержанию детей предусмотрены серьезные ограничения и государство эффективно применяет эти механизмы.

"Когда речь идет о невыполнении своей гражданской обязанности по воспитанию детей, к такому человеку применяются определенные ограничения в виде арестов счетов и т.д.", — отметил депутат.

По его словам, в стране, которая находится в состоянии войны, выглядит странной ситуация, когда при игнорировании военного учета или неявке в территориальный центр комплектования нет сопоставимых последствий .

"Когда гражданин Украины не выполняет свои обязанности, уклоняется от обновления или актуализации военно-учетных данных или не появляется по вызову в ТЦК, и таких негативных последствий нет, то это в условиях войны точно недопустима ситуация", – отметил Вениславский.

В парламенте только обсуждают возможные изменения. Речь идет о том, что при дальнейшем обновлении законодательства, связанного с обороной государства, могут появиться новые санкции для нарушающих правила военного учета .

Среди обсуждаемых вариантов могут быть:

ограничение доступа к банковским счетам;

временный запрет управлять автомобилем;

другие административные ограничения для выполнения требований закона.

В то же время, депутат подчеркнул, что окончательного решения пока нет , и все предложения находятся на стадии обсуждения.

"Этот вопрос будет обсуждаться, а по результатам обсуждения посмотрим, какое решение будет принято", — отметил он.

Эксперты отмечают, что возможные изменения могут стать частью более широкой реформы законодательства в сфере мобилизации и военного учета, которая обсуждается в Украине в последнее время.

