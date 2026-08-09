Як закінчиться війна в Україні: Мадяр назвав 5 ключових умов

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді назвав п’ять умов, за яких може закінчитися війна Росії проти України. Військовий вважає, що для цього Москва має втратити здатність підтримувати свою воєнну машину.

Роберт "Мадяр" Бровді. Фото з відкритих джерел

Роберт Бровді у Telegram у день свого 51-го дня народження назвав п’ять умов завершення війни. "Мадяр" зазначив, що російські війська продовжують наступ і наразі не демонструють готовності зупинятися.

За його словами, війна закінчиться тоді, коли Росія більше не зможе забезпечувати ключові потреби для продовження агресії. Як наслідок "Мадяр" назвав п’ять таких умов:

1. Росія фізично втратить здатність фінансувати війну.

2. Кремль не зможе виробляти необхідну кількість зброї.

3. Росія втратить спроможність захищати власний тил.

4. Агресор не зможе продовжувати масово залучати живу силу до війни.

5. У Росії почне руйнуватися ілюзія стабільності та внутрішнього контролю.

Військовий наголосив, що саме на цих факторах має будуватися подальша стратегія України.

"Попереду єдиноприйнятна стратегія системного асиметричного знекровлення рф через послідовний демонтаж цих пʼяти наріжних стовпів хробачої воєнноі машини. Тим часом бажаю людям жити та встояти, адже буде важче, ніж було. Воюймо розумом та математикою", — пише "Мадяр".

Наприкінці допису Бровді висловив упевненість у майбутньому України та заявив, що країна вистоїть, а Крим буде відновлено й відбудовано.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мадяр зробив тривожний прогноз на війну.

Також "Коментарі" писали, що Юлія Мендель запропонувала радикальний варіант закінчення війни.