Как закончится война в Украине: Мадяр назвал 5 ключевых условий

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди назвал пять условий, при которых может закончиться война России против Украины. Военный считает, что для этого Москва должна утратить способность поддерживать свою военную машину.

Роберт "Мадяр" Бровди. Фото из открытых источников

Роберт Бровди в Telegram в день своего 51-го дня рождения назвал пять условий завершения войны. "Мадяр" отметил, что российские войска продолжают наступление и пока не демонстрируют готовности останавливаться.

По его словам, война закончится, когда Россия больше не сможет обеспечивать ключевые потребности для продолжения агрессии. Как следствие "Мадяр" назвал пять следующих условий:

1. Россия физически потеряет способность финансировать войну.

2. Кремль не сможет производить необходимое количество оружия.

3. Россия потеряет способность защищать свой тыл.

4. Агрессор не сможет продолжать массово привлекать живую силу к войне.

5. В России начнет разрушаться иллюзия стабильности и контроля.

Военный подчеркнул, что именно на этих факторах должна строиться дальнейшая стратегия Украины.

"Впереди единоприемлемая стратегия системного асимметричного обескровливания России из-за последовательного демонтажа этих пяти краеугольных столбов храбочей военной машины. Между тем желаю людям жить и устоять, ведь будет труднее, чем было. Воюем умом и математикой", — пишет "Мадяр".

В конце сообщения Бровди выразил уверенность в будущем Украины и заявил, что страна выстоит, а Крым будет восстановлен и отстроен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр сделал тревожный прогноз на войну.

Также "Комментарии" писали, что Юлия Мендель предложила радикальный вариант окончания войны.