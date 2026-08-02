"Дивлюся, як моя країна вмирає": Мендель запропонувала радикальний варіант закінчення війни

Колишня речниця президента України Юлія Мендель заявила, що війна між Україною та Росією не матиме переможців і повинна завершитися якомога швидше. Вона запропонувала розглядати "фінський сценарій" як один з можливих шляхів припинення бойових дій.

Юлія Мендель. Фото з відкритих джерел

Юлія Мендель в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche відповідаючи на запитання про можливість перемоги однієї зі сторін, висловила думку, що найбільшу ціну за війну платять звичайні люди.

"Ніхто. Ні українці, ні росіяни, ні європейці, ні американці. Єдині переможці — ті, хто живе цією війною: деякі політичні діячі, деякі лобісти. Народи — ті, хто платить ціну… Ми зникаємо. Я дивлюся, як моя країна вмирає, поки чую аплодисменти на Заході", — сказала Мендель.

На думку колишньої прессекретарки, необхідно зосередитися на пошуку способу припинити війну та зберегти українську державність. Як приклад вона навела історичний досвід Фінляндії після радянсько-фінської війни 1939–1940 років.

"Зупиніть цю війну! Врятуйте Україну! Часто наводять приклад Фінляндії: так, вона втратила території на користь СРСР, але зберегла свою державу, свій народ і свою свободу... Якщо ви з тих, хто хоче перемогти Росію ціною української крові і смерті мого народу, то ви втратили всю людяність — незалежно від того, що ви кажете. Я кажу це голосно і чітко, бо знаю, що час для нас обмежений", — додала Мендель.

"Фінський сценарій" передбачає модель, за якої держава погоджується на територіальні втрати в обмін на збереження незалежності та суверенітету. Саме таким шляхом, після завершення Зимової війни 1939-1940 років, пішла Фінляндія, яка втратила близько 11% своєї територій, однак зберегла державність і уникла повної окупації. Також у тій війні, Фінляндія втратила близько 26 600 загиблих і понад 43 000 поранених, тоді як втрати РФ становили від 126 000 до 167 000 убитими та зниклими безвісти, а також понад 200 000 поранених.

Нагадаємо, що Кремль відмовляється від будь-яких мирних переговорів з Україною про припинення бойових дій. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що зупинка бойових дій та подальші перемовини можливі лише після того, як Україна повністю відмовиться від частково окупованих Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму, і визнає їх частиною Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Юлія Мендель звинуватила Зеленського в озвучуванні нібито неправдивих втрат ЗСУ. Крім того, Мендель назвала Зеленського головною проблемою України.

Також "Коментарі" писали, що президент Фінляндії проти "фінського сценарію" закінчення війни для України.