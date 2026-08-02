"Смотрю, как моя страна умирает": Мендель предложила радикальный вариант окончания войны

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что война между Украиной и Россией не будет победить и должна завершиться как можно скорее. Она предложила рассматривать "финский сценарий" как один из возможных путей прекращения боевых действий.

Юлия Мендель. Фото из открытых источников

Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, отвечая на вопрос о возможности победы одной из сторон, высказала мнение, что наибольшую цену за войну платят обычные люди.

"Никто. Ни украинцы, ни россияне, ни европейцы, ни американцы. Единственные победители – те, кто живет этой войной: некоторые политические деятели, некоторые лоббисты. Народы – те, кто платит цену… Мы исчезаем. Я смотрю, как моя страна умирает, пока слышу аплодисменты на Западе", – сказала Мендель.

По мнению бывшей пресс-секретари, необходимо сосредоточиться на поиске способа прекратить войну и сохранить украинскую государственность. В качестве примера она привела исторический опыт Финляндии после советско-финской войны 1939-1940 годов.

"Остановите эту войну! Спасите Украину! Часто приводят пример Финляндии: да, она потеряла территории в пользу СССР, но сохранила свое государство, свой народ и свою свободу... Если вы из тех, кто хочет победить Россию ценой украинской крови и смерти моего народа, вы потеряли всю человечность — независимо от того, что вы говорите. Я говорю это громко и четко, потому что знаю, что время для нас ограничено", — добавила Мендель.

"Финский сценарий" подразумевает модель, при которой государство соглашается на территориальные потери в обмен на сохранение независимости и суверенитета. Именно таким путем после завершения Зимней войны 1939-1940 годов пошла Финляндия, потерявшая около 11% своей территорий, однако сохранившая государственность и избежавшая полной оккупации. Также в той войне, Финляндия потеряла около 26 600 погибших и более 43 000 раненых, в то время как потери РФ составляли от 126 000 до 167 000 убитыми и пропавшими без вести, а также более 200 000 раненых.

Напомним, что Кремль отказывается от каких-либо мирных переговоров с Украиной о прекращении боевых действий. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что остановка боевых действий и дальнейшие переговоры возможны только после того, как Украина полностью откажется от частично оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма и признает их частью России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Мендель обвинила Зеленского в озвучивании якобы ложных потерь ВСУ. Кроме того, Мендель назвала Зеленского главной проблемой Украины.

Также "Комментарии" писали, что президент Финляндии против "финского сценария" окончания войны для Украины.