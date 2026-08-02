"Смотрю, как моя страна умирает": Мендель предложила радикальный вариант окончания войны

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Slava Kot
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что война между Украиной и Россией не будет победить и должна завершиться как можно скорее. Она предложила рассматривать "финский сценарий" как один из возможных путей прекращения боевых действий.
Юлия Мендель. Фото из открытых источников
Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, отвечая на вопрос о возможности победы одной из сторон, высказала мнение, что наибольшую цену за войну платят обычные люди.
По мнению бывшей пресс-секретари, необходимо сосредоточиться на поиске способа прекратить войну и сохранить украинскую государственность. В качестве примера она привела исторический опыт Финляндии после советско-финской войны 1939-1940 годов.
"Финский сценарий" подразумевает модель, при которой государство соглашается на территориальные потери в обмен на сохранение независимости и суверенитета. Именно таким путем после завершения Зимней войны 1939-1940 годов пошла Финляндия, потерявшая около 11% своей территорий, однако сохранившая государственность и избежавшая полной оккупации. Также в той войне, Финляндия потеряла около 26 600 погибших и более 43 000 раненых, в то время как потери РФ составляли от 126 000 до 167 000 убитыми и пропавшими без вести, а также более 200 000 раненых.
Напомним, что Кремль отказывается от каких-либо мирных переговоров с Украиной о прекращении боевых действий. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что остановка боевых действий и дальнейшие переговоры возможны только после того, как Украина полностью откажется от частично оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма и признает их частью России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Мендель обвинила Зеленского в озвучивании якобы ложных потерь ВСУ. Кроме того, Мендель назвала Зеленского главной проблемой Украины.
Также "Комментарии" писали, что президент Финляндии против "финского сценария" окончания войны для Украины.