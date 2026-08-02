"Неймовірно цинічна брехня": Мендель звинуватила Зеленського у приховуванні втрат ЗСУ

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що не вірить у озвучені президентом Володимиром Зеленським дані про втрати української армії. Відповідний допис вона опублікувала у соціальній мережі X, де висловила сумнів щодо кількості загиблих військовослужбовців.

Юлія Мендель. Фото з відкритих джерел

Мендель відреагувала на заяву Зеленського, яку він зробив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Президент повідомив, що Україна втратила близько 50 тисяч військових загиблими та приблизно 400 тисяч пораненими, а російські втрати становлять 1,6 мільйона військових, із яких приблизно 700 тисяч — загиблі. Водночас президент зазначив, що не розкриває детальніших даних з міркувань безпеки.

У своєму дописі Мендель назвала озвучену цифру загиблих "нереалістичною" та заявила, що вона викликає у неї сумніви. На її думку, такі оцінки можуть не відображати реальний масштаб втрат.

"Брехня Зеленського неймовірно цинічна. Щоб применшити втрати України, виправдати затягування війни та применшити людські страждання, порушення прав людини та загальний занепад країни, він систематично занижує кількість загиблих. Сьогодні він заявив, що Україна втратила близько 50 000 військовослужбовців. Ця цифра сюрреалістична і просто неймовірна", — заявила Мендель.

Колишня прессекретарка президента також висловила причини, через які, на її думку, влада не розкриває повних даних про втрати.

"Я можу прийняти його цифру в 400 000 поранених солдатів... Але я не можу повірити твердженню про лише 50 000 загиблих солдатів. Це надто цинічно та нелюдсько — спроба приховати справжній масштаб втрат і розкрити справжній намір Зеленського: продовжувати цю жахливу війну", — додала Мендель.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Юлія Мендель назвала Зеленського головною проблемою України та прокоментувала корупційні скандали навколо президента.

Також "Коментарі" писали, що Мендель назвала дивну причину, чому Макрон підтримує Зеленського.