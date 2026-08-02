"Невероятно циничная ложь": Мендель обвинила Зеленского в сокрытии потерь ВСУ

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что не верит в озвученные президентом Владимиром Зеленским данные о потерях украинской армии. Соответствующее сообщение она опубликовала в социальной сети X, где выразила сомнение в количестве погибших военнослужащих.

Юлия Мендель. Фото из открытых источников

Мендель отреагировала на заявление Зеленского, сделанное им в интервью американскому телеканалу Fox News. Президент сообщил, что Украина потеряла около 50 тысяч военных погибшими и около 400 тысяч ранеными, а российские потери составляют 1,6 миллиона военных, из которых примерно 700 тысяч — погибшие. В то же время президент отметил, что не раскрывает более подробные данные по соображениям безопасности.

В своем сообщении Мендель назвала озвученную цифру погибших "нереалистичной" и заявила, что она вызывает у нее сомнения. По ее мнению, такие оценки могут отражать реальный масштаб потерь.

"Ложь Зеленского невероятно цинична. Чтобы уменьшить потери Украины, оправдать затяжку войны и уменьшить человеческие страдания, нарушения прав человека и общий упадок страны, он систематически занижает число погибших. Сегодня он заявил, что Украина потеряла около 50 тысяч военнослужащих. Эта цифра сюрреалистическая и просто невероятная", – заявила Мендель.

Бывшая пресс-секретарь президента также выразила причины, по которым, по ее мнению, власти не раскрывают полных данных о потерях.

"Я могу принять его цифру в 400 000 раненых солдат... Но я не могу поверить утверждению о 50 000 погибших солдатах. Это слишком цинично и бесчеловечно – попытка скрыть настоящий масштаб потерь и раскрыть настоящее намерение Зеленского: продолжать эту ужасную войну", – добавила Мендель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Мендель назвала Зеленского главной проблемой Украины и прокомментировала коррупционные скандалы вокруг президента.

Также "Комментарии" писали, что Мендель назвала странную причину, почему Макрон поддерживает Зеленского.