"Невероятно циничная ложь": Мендель обвинила Зеленского в сокрытии потерь ВСУ

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Slava Kot
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что не верит в озвученные президентом Владимиром Зеленским данные о потерях украинской армии. Соответствующее сообщение она опубликовала в социальной сети X, где выразила сомнение в количестве погибших военнослужащих.
Юлия Мендель. Фото из открытых источников
Мендель отреагировала на заявление Зеленского, сделанное им в интервью американскому телеканалу Fox News. Президент сообщил, что Украина потеряла около 50 тысяч военных погибшими и около 400 тысяч ранеными, а российские потери составляют 1,6 миллиона военных, из которых примерно 700 тысяч — погибшие. В то же время президент отметил, что не раскрывает более подробные данные по соображениям безопасности.
В своем сообщении Мендель назвала озвученную цифру погибших "нереалистичной" и заявила, что она вызывает у нее сомнения. По ее мнению, такие оценки могут отражать реальный масштаб потерь.
Бывшая пресс-секретарь президента также выразила причины, по которым, по ее мнению, власти не раскрывают полных данных о потерях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Мендель назвала Зеленского главной проблемой Украины и прокомментировала коррупционные скандалы вокруг президента.
Также "Комментарии" писали, что Мендель назвала странную причину, почему Макрон поддерживает Зеленского.