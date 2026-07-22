Мадяр зробив тривожний прогноз на війну: що буде після смерті Путіна

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) вважає, що після припинення активних бойових дій Україна ще довго житиме в умовах постійної військової загрози. На його переконання, завершення нинішньої фази війни не означатиме остаточного миру, а падіння російського диктатора Володимира Путіна не усуне небезпеку для українців.

Роберт "Мадяр" Бровді. Фото з відкритих джерел

Роберт Бровді в інтерв'ю журналісту Кейлану Робертсону заявив, що можливе припинення бойових дій може стати наслідком геополітичних домовленостей, однак це буде лише пауза, а не справжнє закінчення війни в Україні.

"Коли війну буде зупинено з тих чи інших геополітичних причин або домовленостей, вона буде саме зупинена, але не закінчена", — вважає Мадяр.

Командувач СБС прогнозу, що навіть після смерті Путіна російська політика щодо України залишиться агресивною.

"Але агресивна політика Росії нікуди не зникне — навіть після Путіна його наступники ментально хотітимуть помститися українцям, які опустили їх на весь світ. Україна ще довго залишатиметься у підвищеному військовому, психологічному та емоційному тонусі", — прогнозує Бровді.

Окремо Мадяр додав, що сучасна війна дедалі більше залежить від технологій, а одним із ключових напрямків стане дистанціювання операторів безпілотних систем від безпосередньої лінії фронту. Водночас командувач заявив, що українські військові продовжуватимуть завдавати ударів по противнику доти, доки триватиме війна. За його словами, "щоб кожен їхній житель, дивлячись на наші публікації, тричі подумав: чи варто йому за кілька мільйонів рублів підписувати контракт і йти сюди гинути".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мадяр відреагував на істерику Лаврова через удари України про російських суднах.

Також "Коментарі" писали, що пророцтво з 2007 року передбачило "точну дату" смерті Путіна у 2026 році.