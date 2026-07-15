Мадяр відреагував на істерику Лаврова через удари України про російських суднах

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) відреагував на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який назвав українські удари по російських суднах в Азовському морі "справжнім тероризмом". Український військовий відповів іронічною заявою, наголосивши, що операції проти російського флоту триватимуть.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Роберт Бровді повідомив про завершення першого етапу операції "МоЛоЧКа" в Азовському морі. За словами командувача, за час проведення операції в зоні ураження опинилися 116 суден тіньового флоту Росії.

"Ніякого піратства, Лавров, – джаст бізнес. Ваш, кривавий. У фокусі Волелюбного Українського Птаха. У безодню морську. Ми встоїмо. Москва ляже. "МоЛоЧКа" у дії. Крим відгодуємо та відбудуємо", – відреагував Мадяр.

Крім того, Бровді оголосив, що наступним етапом операцій стала акваторія Чорного моря. Мадяр заявив, що лише в ніч на 15 липня українські безпілотні системи атакували 20 російських суден, серед яких 17 нафтових танкерів, два газовози та один буксир.

Нагадаємо, що напередодні Сергій Лавров різко розкритикував атаку України по російських суднах.

"Знаєте, це навіть не піратство, – чим займається український режим. Пірати хоча б грабують і собі забирають. А тут ні собі ні людям – просто от завдати шкоди, залякати. Справжнісінький тероризм", – сказав Лавров.

Російський міністр також заявив, що нібито під удари потрапляли не лише російські, а й турецькі судна, і анонсував намір Москви поскаржитися Анкарі через українські атаки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лавров звинуватив Європу у зриві угоди РФ та США.