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Операція "МоЛоЧКа": "Мадяр" оголосив новий етап полювання на флот РФ у Чорному морі

"Мадяр" оголосив про початок полювання на російські танкери у Чорному морі

15 липня 2026, 10:10
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Slava Kot

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" заявив про початок нового етапу операції зі знищення російського флоту. За його словами, після завершення роботи в Азовському морі українські безпілотники розширили район бойових дій і вже завдають ударів по російських суднах у Чорному морі.

Операція "МоЛоЧКа": "Мадяр" оголосив новий етап полювання на флот РФ у Чорному морі

"Мадяр" оголосив новий етап полювання на флот РФ у Чорному морі

У своєму повідомленні "Мадяр" зазначив, що новий етап операції під назвою "МоЛоЧКа" символічно стартував у День Української Державності. 

"Наступний кластер операції СБС "МоЛоЧКа" відкорковано до Дня Української Державності — Птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ за ніч 15 липня", — заявив "Мадяр".

За його словами, серед цілей були 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир. 

"Мадяр" також підбив підсумки попереднього етапу морської кампанії зізнищення суден РФ в Азовському морі.

"116 суден тіньового флоту рф у Азовському морі — перший раунд морського бою завершено", — повідомив Бровді.

Командувач Сил безпілотних систем підкреслив, що нинішня операція є продовженням боротьби за контроль над морськими шляхами та безпеку України. Він провів історичну паралель із козацькими походами проти Османської імперії, зазначивши, що сучасні українські захисники продовжують традицію боротьби за свободу держави.

"Буде тобі, враже… Ми встоїмо. Москва ляже, МоЛоЧКа у дії. Крим відгодуємо та відбудуємо", — підсумував "Мадяр".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мадяр пояснив, чому Кримський міст досі не знищили.

Також "Коментарі" писали, що "Мадяр" розповів, скільки за добу було знищено та уражено унікальних цілей Росії.



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Джерело: https://t.me/robert_magyar/2604
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