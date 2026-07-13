"Мадяр" приголомшив цифрами: скільки за добу було знищено та уражено унікальних цілей Росії

Протягом минулої доби Сили безпілотних систем України встигли знищити та уразити 1725 унікальних російських цілей. Як інформує портал "Коментарі", про це у себе в Telegram заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Роберт Мадяр Бровді. Фото: з відкритих джерел

Вранці 13 липня "Мадяр" традиційно оприлюднив добовий звіт про результати роботи Сил безпілотних систем.

За його словами, протягом минулої доби воїни СБС встигли ліквідувати та поранити 418 російських загарбників.

"За 24 години знищено/уражено 1725 унікальних цілей противника", — повідомив "Мадяр".

Окрім того, він уточнив, що протягом липня бійці СБС "вполювали" вже 4181 російського окупанта. Більше того, 19 759 ворожих цілей знищено та уражено.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 13 липня кілька російських регіонів знову опинилися під масованою атакою безпілотників. Найбільш помітні наслідки зафіксовано у Ставропольському краї, де після удару спалахнула пожежа на нафтобазі. Водночас російська влада повідомляла про відображення атаки на Москву, а в столичних аеропортах запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти.

Також видання "Коментарі" повідомляло — українські далекобійні удари по військових та енергетичних об'єктах Росії продовжують виявляти серйозні слабкості російської системи протиповітряної оборони. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), де наголошується, що атаки безпілотників посилюють критику на адресу Кремля навіть із боку російських провоєнних блогерів.

За даними аналітиків, один із найвпливовіших російських військових коментаторів заявив, що удари українських БПЛА вже викликали справжню кризу в західних регіонах Росії. Причиною він назвав не лише нестачу сучасних засобів захисту, а й "відверту недбалість" російських чиновників. За його оцінкою, Москва не зможе швидко усунути проблеми, а пошкоджені нафтопереробні заводи та енергетичні підстанції неможливо оперативно замінити новими.