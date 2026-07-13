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У Росії заговорили про кризу: що змусили визнати удари України

Так звані "військори" відкрито звинувачують Кремль у бездіяльності, а аналітики ISW вважають, що російська оборона не встигає адаптуватися до нової війни дронів

13 липня 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

Українські далекобійні удари по військових та енергетичних об'єктах Росії продовжують виявляти серйозні слабкості російської системи протиповітряної оборони. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), де наголошується, що атаки безпілотників посилюють критику на адресу Кремля навіть із боку російських провоєнних блогерів.

У Росії заговорили про кризу: що змусили визнати удари України

Атака на Москву. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, один із найвпливовіших російських військових коментаторів заявив, що удари українських БПЛА вже викликали справжню кризу в західних регіонах Росії. Причиною він назвав не лише нестачу сучасних засобів захисту, а й "відверту недбалість" російських чиновників. За його оцінкою, Москва не зможе швидко усунути проблеми, а пошкоджені нафтопереробні заводи та енергетичні підстанції неможливо оперативно замінити новими.

Окремою проблемою блогери називають ситуацію в Азовському морі. За їхніми словами, російський флот не здатний надійно захистити танкери та інші судна від атак українських морських та повітряних дронів. Як вихід пропонується створити єдину систему захисту судноплавства замість нинішньої моделі, коли різні відомства діють розрізнено.

Ще один російський військовий аналітик визнав, що система ППО РФ, як і раніше, будується на радянських принципах, орієнтованих на відображення масованих ракетних ударів. Однак така модель практично не справляється з невеликими безпілотниками, які летять на малій висоті і здатні обминати оборону.

В ISW наголошують, що Росія поки що програє технологічні перегони у сфері безпілотної війни. Українські удари продовжують демонструвати вразливість російської протиповітряної оборони і, ймовірно, й надалі створюватимуть серйозні проблеми для захисту як території РФ, так і окупованих українських регіонів.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-12-2026/
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