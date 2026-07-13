В России заговорили о кризисе: что заставили признать удары Украины

Украинские дальнобойные удары по военным и энергетическим объектам России продолжают выявлять серьезные слабости российской системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), где отмечается, что атаки беспилотников усиливают критику в адрес Кремля даже со стороны российских провоенных блогеров.

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, один из наиболее влиятельных российских военных комментаторов заявил, что удары украинских БПЛА уже вызвали настоящий кризис в западных регионах России. Причиной он назвал не только нехватку современных средств защиты, но и "откровенную халатность" российских чиновников. По его оценке, Москва не сможет быстро устранить существующие проблемы, а поврежденные нефтеперерабатывающие заводы и энергетические подстанции невозможно оперативно заменить новыми.

Отдельной проблемой блогеры называют ситуацию в Азовском море. По их словам, российский флот не способен надежно защитить танкеры и другие суда от атак украинских морских и воздушных дронов. В качестве выхода предлагается создать единую систему защиты судоходства вместо нынешней модели, когда различные ведомства действуют разрозненно.

Еще один российский военный аналитик признал, что система ПВО РФ по-прежнему строится на советских принципах, ориентированных на отражение массированных ракетных ударов. Однако такая модель практически не справляется с небольшими беспилотниками, которые летят на малой высоте и способны обходить существующую оборону.

В ISW подчеркивают, что Россия пока проигрывает технологическую гонку в сфере беспилотной войны. Украинские удары продолжают демонстрировать уязвимость российской противовоздушной обороны и, вероятно, будут и дальше создавать серьезные проблемы для защиты как территории РФ, так и оккупированных украинских регионов.

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