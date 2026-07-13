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Сильные пожары и взрывы: дроны атаковали Москву и не только

Пожар на стратегическом объекте в Ставропольском крае, ограничения в аэропортах Москвы и заявления о десятках сбитых беспилотников стали итогом ночной атаки

13 июля 2026, 06:45
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Кравцев Сергей

В ночь на 13 июля несколько российских регионов вновь оказались под массированной атакой беспилотников. Наиболее заметные последствия зафиксированы в Ставропольском крае, где после удара вспыхнул пожар на нефтебазе. Одновременно российские власти сообщали об отражении атаки на Москву, а в столичных аэропортах вводились временные ограничения на полеты.

Сильные пожары и взрывы: дроны атаковали Москву и не только

Дрон. Фото: из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны на протяжении ночи отражали атаки беспилотников, направлявшихся к российской столице. По его словам, к 03:19 было уничтожено три дрона, а общее количество сбитых аппаратов с начала суток достигло одиннадцати.

Из-за угрозы воздушной атаки аэропорты Домодедово и Жуковский изменили режим работы. В Домодедово обслуживание рейсов осуществлялось по согласованию, а в Жуковском временно ограничивали прием и отправку самолетов.

Наиболее серьезный инцидент произошел в Ставропольском крае. Губернатор региона Владимир Владимиров первоначально сообщил о пожаре в промышленной зоне хутора Вязники, не уточняя характер объекта. Позже OSINT-проект ASTRA, проанализировав спутниковые снимки и опубликованные видеозаписи, заявил, что возгорание произошло именно на территории нефтебазы.

Местные власти традиционно не сообщили о масштабах повреждений объекта и возможном влиянии пожара на его работу. Информации о пострадавших также не поступало.

Ночные удары стали продолжением серии атак беспилотников по российской инфраструктуре, которые в последние месяцы все чаще затрагивают объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной системы страны.

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