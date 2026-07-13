Сильні пожежі та вибухи: дрони атакували Москву і не тільки

У ніч на 13 липня кілька російських регіонів знову опинилися під масованою атакою безпілотників. Найбільш помітні наслідки зафіксовано у Ставропольському краї, де після удару спалахнула пожежа на нафтобазі. Водночас російська влада повідомляла про відображення атаки на Москву, а в столичних аеропортах запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони протягом ночі відбивали атаки безпілотників, які прямували до російської столиці. За його словами, до 03:19 було знищено три дрони, а загальна кількість збитих апаратів з початку доби досягла одинадцятої.

Через загрозу повітряної атаки аеропорти Домодєдово та Жуковський змінили режим роботи. У Домодєдово обслуговування рейсів здійснювалося за погодженням, а у Жуковському тимчасово обмежували прийом та відправлення літаків.

Найбільш серйозний інцидент стався у Ставропольському краї. Губернатор регіону Володимир Володимиров спочатку повідомив про пожежу у промисловій зоні хутора В'язники, не уточнюючи характеру об'єкта. Пізніше OSINT-проект ASTRA, проаналізувавши супутникові знімки та опубліковані відеозаписи, заявив, що спалах відбувся саме на території нафтобази.

Місцева влада традиційно не повідомила про масштаби пошкоджень об'єкта і можливий вплив пожежі на його роботу. Інформації про постраждалих також не надходило.

Нічні удари стали продовженням серії атак безпілотників по російській інфраструктурі, які останніми місяцями все частіше торкаються об'єктів паливно-енергетичного комплексу та транспортної системи країни.

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