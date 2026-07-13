"Мадяр" ошеломил цифрами: сколько за сутки было уничтожено и поражено уникальных целей России

За прошедшие сутки Силы беспилотных систем Украины успели уничтожить и поразить 1725 уникальных российских целей. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

Утром 13 июля "Мадьяр" традиционно обнародовал суточный отчет о результатах работы Сил беспилотных систем.

По его словам, за прошедшие сутки воины СБС успели ликвидировать и ранить 418 российских захватчиков.

"За 24 часа уничтожено/поражено 1725 уникальных целей противника", — сообщил "Мадяр".

Кроме того, он уточнил, что в течение июля бойцы СБС "охотились" уже 4181 российского оккупанта. Более того, 19759 враждебных целей уничтожено и поражено.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 13 июля несколько российских регионов снова оказались под массированной атакой беспилотников. Наиболее заметные последствия были зафиксированы в Ставропольском крае, где после удара вспыхнул пожар на нефтебазе. В то же время российские власти сообщали об отражении атаки на Москву, а в столичных аэропортах вводились временные ограничения на полеты.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские дальнобойные удары по военным и энергетическим объектам России продолжают проявлять серьезные слабости российской системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), где отмечается, что атаки беспилотников ужесточают критику в адрес Кремля даже со стороны российских провоенных блоггеров.

По данным аналитиков, один из влиятельнейших российских военных комментаторов заявил, что удары украинских БПЛА уже вызвали настоящий кризис в западных регионах России. Причиной он назвал не только недостаток современных средств защиты, но и откровенную небрежность российских чиновников. По его оценке Москва не сможет быстро устранить проблемы, а поврежденные нефтеперерабатывающие заводы и энергетические подстанции невозможно оперативно заменить новыми.