Операция "МоЛоЧКа": "Мадяр" объявил новый этап охоты на флот РФ в Черном море

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Slava Kot
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" заявил о начале нового этапа операции по уничтожению российского флота. По его словам, после завершения работы в Азовском море украинские беспилотники расширили район боевых действий и уже наносят удары по российским судам в Черном море.
"Мадяр" объявил новый этап охоты на флот РФ в Черном море
В своем сообщении "Мадяр" отметил, что новый этап операции под названием "МоЛоЧКа" символически стартовал в День Украинской Государственности.
По его словам, среди целей были 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.
"Мадяр" также подвел итоги предварительного этапа морской кампании по уничтожению судов РФ в Азовском море.
Командующий Сил беспилотных систем подчеркнул, что нынешняя операция является продолжением борьбы за контроль морских путей и безопасность Украины. Он провел историческую параллель с казацкими походами против Османской империи, отметив, что современные украинские защитники продолжают традицию борьбы за свободу государства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр объяснил, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен.
Также "Комментарии" писали, что "Мадяр" рассказал, сколько за сутки было уничтожено и поражено уникальных целей России.