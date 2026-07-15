Операция "МоЛоЧКа": "Мадяр" объявил новый этап охоты на флот РФ в Черном море

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" заявил о начале нового этапа операции по уничтожению российского флота. По его словам, после завершения работы в Азовском море украинские беспилотники расширили район боевых действий и уже наносят удары по российским судам в Черном море.

"Мадяр" объявил новый этап охоты на флот РФ в Черном море

В своем сообщении "Мадяр" отметил, что новый этап операции под названием "МоЛоЧКа" символически стартовал в День Украинской Государственности.

"Следующий кластер операции СБС "МоЛоЧКа" откупорен ко Дню Украинской Государственности — Птицы СБС в Черном море. Счет открыт: подстрелены 20 первых танкеров в ЧМ за ночь 15 июля", — заявил "Мадяр".

По его словам, среди целей были 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.

"Мадяр" также подвел итоги предварительного этапа морской кампании по уничтожению судов РФ в Азовском море.

"116 судов теневого флота России в Азовском море — первый раунд морского боя завершен", — сообщил Бровди.

Командующий Сил беспилотных систем подчеркнул, что нынешняя операция является продолжением борьбы за контроль морских путей и безопасность Украины. Он провел историческую параллель с казацкими походами против Османской империи, отметив, что современные украинские защитники продолжают традицию борьбы за свободу государства.

"Будет тебе, поразит… Мы устоим. Москва ляжет, Молочко в действии. Крым откормим и отстроим", — подытожил "Мадяр".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр объяснил, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен.

Также "Комментарии" писали, что "Мадяр" рассказал, сколько за сутки было уничтожено и поражено уникальных целей России.