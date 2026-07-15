Мадяр отреагировал на истерику Лаврова из-за ударов Украины о российских судах

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) отреагировал на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, назвавшего украинские удары по российским судам в Азовском море "настоящим терроризмом". Украинский военный ответил ироническим заявлением, отметив, что операции против российского флота будут продолжаться.
Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Роберт Бровди сообщил о завершении первого этапа операции "МоЛоЧКа" в Азовском море. По словам командующего, за время проведения операции в зоне поражения оказались 116 судов теневого флота России.
Кроме того, Бровди объявил, что следующим этапом сделок стала акватория Черного моря. Мадяр заявил, что только в ночь на 15 июля украинские беспилотные системы атаковали 20 российских судов, среди которых 17 нефтяных танкеров, два газовоза и один буксир.
Напомним, что накануне Сергей Лавров подверг резкой критике атаку Украины по российским судам.
Российский министр также заявил, что якобы под удары попадали не только российские, но и турецкие суда, и анонсировал намерение Москвы пожаловаться Анкаре из-за украинских атак.