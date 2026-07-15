logo

BTC/USD

64519

ETH/USD

1868.59

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мадяр отреагировал на истерику Лаврова из-за ударов Украины о российских судах
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадяр отреагировал на истерику Лаврова из-за ударов Украины о российских судах

Мадяр высмеял жалобы Лаврова на уничтожение российскиого флота

15 июля 2026, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) отреагировал на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, назвавшего украинские удары по российским судам в Азовском море "настоящим терроризмом". Украинский военный ответил ироническим заявлением, отметив, что операции против российского флота будут продолжаться.

Мадяр отреагировал на истерику Лаврова из-за ударов Украины о российских судах

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Роберт Бровди сообщил о завершении первого этапа операции "МоЛоЧКа" в Азовском море. По словам командующего, за время проведения операции в зоне поражения оказались 116 судов теневого флота России.

"Никакого пиратства, лавров, – джаст бизнес. Ваш, кровавый. В фокусе Свободолюбивой Украинской Птицы. В бездну морскую. Мы устоим. Москва ляжет. "МоЛоЧка" в действии. Крым откормим и отстроим", – отреагировал Мадяр.

Кроме того, Бровди объявил, что следующим этапом сделок стала акватория Черного моря. Мадяр заявил, что только в ночь на 15 июля украинские беспилотные системы атаковали 20 российских судов, среди которых 17 нефтяных танкеров, два газовоза и один буксир.

Напомним, что накануне Сергей Лавров подверг резкой критике атаку Украины по российским судам.

"Знаете, это даже не пиратство, — чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А тут ни себе ни людям — просто нанести вред, запугать. Самый настоящий терроризм", — сказал Лавров.

Российский министр также заявил, что якобы под удары попадали не только российские, но и турецкие суда, и анонсировал намерение Москвы пожаловаться Анкаре из-за украинских атак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров обвинил Европу в срыве соглашения РФ и США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: =
Теги:

Новости

Все новости