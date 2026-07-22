Мадяр сделал тревожный прогноз на войну: что будет после смерти Путина

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) считает, что после прекращения активных боевых действий Украина будет еще долго жить в условиях постоянной военной угрозы. По его убеждению, завершение нынешней фазы войны не будет означать окончательный мир, а падение российского диктатора Владимира Путина не устранит опасность для украинцев.

Роберт "Мадяр" Бровди. Фото из открытых источников

Роберт Бровди в интервью журналисту Кейлану Робертсону заявил, что возможное прекращение боевых действий может стать следствием геополитических договоренностей, однако, это будет лишь пауза, а не настоящее окончание войны в Украине.

"Когда война будет остановлена по тем или иным геополитическим причинам или договоренностям, она будет именно остановлена, но не закончена", — считает Мадяр.

Командующий СБС прогнозирует, что даже после смерти Путина российская политика в отношении Украины останется агрессивной.

"Но агрессивная политика России никуда не исчезнет — даже после Путина его преемники будут ментально хотеть отомстить украинцам, которые опустили их на весь мир. Украина еще долго будет оставаться в повышенном военном, психологическом и эмоциональном тонусе", — прогнозирует Бровди.

Отдельно Мадяр добавил, что современная война все больше зависит от технологий, а одним из ключевых направлений станет дистанцирование операторов беспилотных систем от прямой линии фронта. В то же время командующий заявил, что украинские военные будут продолжать наносить удары по противнику до тех пор, пока будет продолжаться война. По его словам, "чтобы каждый их житель, глядя на наши публикации, трижды подумал: стоит ли ему за несколько миллионов рублей подписывать контракт и идти сюда гибнуть".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр отреагировал на истерику Лаврова из-за ударов Украины о российских судах.

Также "Комментарии" писали, что пророчество с 2007 года предусмотрело "точную дату" смерти Путина в 2026 году.