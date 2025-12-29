Як українці ставляться до вимоги відмовитись від окупованих територій: нове опитування

76% опитаних громадян України негативно висловлюються щодо ідеї визнання окупованих українських територій частиною Росії. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 5 по 16 грудня 2025 року.

Окуповані території України. Фото: із відкритих джерел

Як свідчить опитування, для більшості українців є неприйнятними окремі вимоги, які були висунуті в 28 пунктах "мирного плану" під егідою США.

Зокрема, з чотирьох вимог, які оцінювали українці, найменш лояльними вони є до територіальних поступок: 76% вважають неприйнятним визнання окупованих територій частиною Російської Федерації. Прийнятною ця вимога є для 13%. Ще 11% опитаних не змогли відповісти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час переговорів президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа не вдалося вирішити питання Донбасу. Це стало відомо із прес-конференції двох лідерів за результатами зустрічі.

Трамп заявив, що сторони "наблизилися до узгодження" питання Донбасу. "Це питання ще не вирішене, але ми значно наблизилися. Це дуже складне питання, але, я впевнений, ми його вирішимо", — сказав голова Білого дому.

Також видання "Коментарі" повідомляло — глава ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як інформує портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню "Суспільне".

Керівник розвідки розповів, що цілі Кремля чітко окреслені в російському військовому плануванні. До цього списку входить: повний контроль над Донецької областю; максимальне просування у Дніпропетровській області; продовження наступальних дій у Запорізькій та Херсонській областях; розширення так званих "санітарних" (буферних) зон уздовж кордону.



