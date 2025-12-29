Как украинцы относятся к требованию отказаться от оккупированных территорий: новый опрос

76% опрошенных граждан Украины негативно высказываются по поводу идеи признания оккупированных украинских территорий частью России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 5 по 16 декабря 2025 года.

Оккупированные территории Украины. Фото: из открытых источников

Как свидетельствует опрос, для большинства украинцев неприемлемы отдельные требования, выдвинутые в 28 пунктах "мирного плана" под эгидой США.

В частности, из четырех требований, которые оценивали украинцы, наименее лояльны они к территориальным уступкам: 76% считают неприемлемым признание оккупированных территорий частью Российской Федерации. Приемлемым это требование является для 13%. Еще 11% опрошенных затруднились ответить.

Руководитель разведки рассказал, что цели Кремля четко очерчены в российском военном планировании. В этот список входит: полный контроль над Донецкой областью; максимальное продвижение в Днепропетровской области; продолжение наступательных действий в Запорожской и Херсонской областях; расширение так называемых "санитарных" (буферных) зон вдоль границы.



