Як Росія планує використати переговори в Абу-Дабі: що задумали в Кремлі

Кремль продовжує демонструвати максималістські цілі у війні проти України та водночас намагається представити Київ як головну перешкоду для миру. За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські чиновники активно маніпулюють переговорним процесом, щоб виправдати власну нерішучість і зберегти контроль над умовами будь-якої угоди.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише ISW, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про необхідність реалізації так званої "формули Анкориджа", узгодженої на саміті США-Росія в Алясці у серпні 2025 року. Аналітики зауважують, що Кремль використовує відсутність ясності щодо деталей цих домовленостей, щоб заявляти про нібито спільне американсько-російське порозуміння та виставляти його як власну дипломатичну перемогу.

Одним із інструментів Росії стає релігійне питання. Москва наполягає на припиненні переслідувань Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яка фактично підконтрольна Кремлю, як умови миру. За оцінкою експертів, Кремль використовує цей аргумент як частину гібридної війни, прагнучи нав’язати власні ідеології та контролювати релігійний ландшафт України.

"Кремль часто використовував концепцію "першопричин конфлікту", щоб повернутися до своїх початкових максималістських виправдань та вимог війни, і маскував питання УПЦ МП у цю термінологію", — пише ISW.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова також звинувачує Україну у "ескалації" війни після ймовірних ударів по окупованих територіях у Херсонській області, що створює зручний привід для Кремля відмовлятися від переговорів.

"Кремлівські чиновники постійно та прямо відкидають мир на будь-яких умовах, окрім тих, що диктує Росія. Кремль продовжує демонструвати своє небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни в Україні та зображувати Україну, а не Росію, як перешкоду в мирному процесі, зокрема, посилаючись на неоднозначність навколо саміту в Анкориджі", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW наголошують, що стратегія Росії на переговорах в Абу-Дабі спрямована на затягування мирного процесу, приховування власних зусиль щодо блокування угоди та збереження контролю над ключовими питаннями війни, включно з територіальними та релігійними аспектами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії озвучили свою позицію щодо переговорів з Україною.

Також "Коментарі" писали, що Путін готується до радикального кроку. Який план Кремля, якщо війна в Україні зайде в глухий кут.