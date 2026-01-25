logo_ukra

Путін готується до радикального кроку: що планує Кремль, якщо війна в Україні зайде в глухий кут
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін готується до радикального кроку: що планує Кремль, якщо війна в Україні зайде в глухий кут

The Times попереджає, що затяжний конфлікт в Україні може спонукати Кремль до використання забороненої хімічної зброї.

25 січня 2026, 10:30
Автор:
avatar

Slava Kot

У разі затяжного конфлікту в Україні російський диктатор Володимир Путін може піти на використання хімічної зброї масового ураження. Про це пише британське видання The Times, зазначаючи, що таке рішення стало б радикальним кроком у війні, яка вже забрала тисячі життів.

Путін готується до радикального кроку: що планує Кремль, якщо війна в Україні зайде в глухий кут

Путін може застосувати хімічну зброю у війні проти України. Фото з відкритих джерел

За даними України, російські війська застосовували небезпечні хімічні речовини понад 9000 разів з початку повномасштабного вторгнення, зокрема 6540 випадків зафіксовано за минулий рік. Йдеться здебільшого про гранати зі сльозогінними газами CS і CN та речовину хлорпікрин, яка раніше використовувалася у Першій світовій війні. Однак українські та європейські чиновники наголошують, що ці дані можуть не відображати повний обсяг російського арсеналу.

Західні експерти побоюються, що затягування конфлікту може підштовхнути Кремль до застосування більш смертоносних хімічних речовин. 

"У столицях союзників стурбовані, що затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути Кремль до застосування більш небезпечної зброї масового ураження. Президент Путін неодноразово брязкав ядерною зброєю, при цьому демонстративно зберігаючи мовчання про хімічну або біологічну зброю масового ураження", — пише The Times.

За словами аналітиків, хімічна зброя подібна до нервово-паралітичної речовини "Новачок" залишається потенційною загрозою.

Колишні військові експерти стверджують, що перехід до такої зброї матиме серйозні міжнародні наслідки. Генерал сер Річард Барронс попереджає, що застосування "Новачка" чи подібних речовин приверне увагу світової спільноти, спричинить політичну ізоляцію та потенційно небезпечні наслідки для власних військ, наприклад через зміну напрямку вітру. Однак Барронс наголошує, що спокуса Путіна особливо висока, "якщо ви опинитеся в ситуації, коли ставки надзвичайно високі, коли на кону стоїть виживання країни". Крім того, очільник Кремля серед численних версій війни проти України вже озвучував, що конфлікт нібито відбувається для збереження РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії цинічно відреагували на пропозицію Зеленського закінчити війну.

Також "Коментарі" писали, що в Росії озвучили свою позицію щодо переговорів з Україною.



Джерело: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/russia-novichok-in-battle-8tqbx7crm
