Путин готовится к радикальному шагу: что планирует Кремль, если война в Украине зайдет в тупик

В случае затяжного конфликта в Украине, российский диктатор Владимир Путин может пойти на использование химического оружия массового поражения. Об этом пишет британское издание The Times, отмечая, что такое решение стало бы радикальным шагом в войне, уже унесшей тысячи жизней.

Путин может использовать химическое оружие в войне против Украины. Фото из открытых источников

По данным Украины, российские войска применяли опасные химические вещества более 9000 раз с начала полномасштабного вторжения, в том числе 6540 случаев зафиксировано за прошлый год. Речь идет в основном о гранатах со слезоточивыми газами CS и CN и веществе хлорпикрин, которое ранее использовалось в Первой мировой войне. Однако украинские и европейские чиновники подчеркивают, что данные могут не отражать полный объем российского арсенала.

Западные эксперты опасаются, что затягивание конфликта может подтолкнуть Кремль к применению более смертоносных химических веществ.

"В столицах союзников обеспокоены, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Президент Путин неоднократно звенел ядерным оружием, при этом демонстративно храня молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения", — пишет The Times.

По словам аналитиков, химическое оружие подобно нервно-паралитическому веществу "Новичок" остается потенциальной угрозой.

Бывшие военные эксперты утверждают, что переход к такому оружию будет иметь серьезные международные последствия. Генерал сэр Ричард Барронс предупреждает, что применение "Новичка" или подобных веществ привлечет внимание мирового сообщества, повлечет за собой политическую изоляцию и потенциально опасные последствия для собственных войск, например из-за изменения направления ветра. Однако Барронс подчеркивает, что соблазн Путина высок, особенно "если вы окажетесь в ситуации, когда ставки чрезвычайно высоки, когда на кону стоит выживание страны". Кроме того, глава Кремля среди многочисленных версий войны против Украины уже озвучивал, что конфликт якобы происходит для сохранения РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России цинично отреагировали на предложение Зеленского окончить войну.

Также "Комментарии" писали, что в России озвучили свою позицию по переговорам с Украиной.