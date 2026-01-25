Кремль продолжает демонстрировать максималистские цели в войне против Украины и в то же время пытается представить Киев как главное препятствие миру. По данным Института изучения войны (ISW), российские чиновники активно манипулируют переговорным процессом, чтобы оправдать свою нерешительность и сохранить контроль над условиями любого соглашения.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет ISW, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости реализации так называемой "формулы Анкориджа", согласованной на саммите США-Россия в Аляске в августе 2025 года. Аналитики отмечают, что Кремль использует отсутствие ясности по поводу деталей этих договоренностей, чтобы заявлять о якобы общем американо-российском понимании и выставлять его как собственную дипломатическую победу.

Одним из инструментов России становится религиозный вопрос. Москва настаивает на прекращении преследований Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), фактически подконтрольной Кремлю, как условия мира. По оценке экспертов Кремль использует этот аргумент как часть гибридной войны, стремясь навязать собственные идеологии и контролировать религиозный ландшафт Украины.

"Кремль часто использовал концепцию "первопричин конфликта", чтобы вернуться к своим первоначальным максималистским оправданиям и требованиям войны, и маскирует вопросы УПЦ МП в эту терминологию", — пишет ISW.

Спикер МИД РФ Мария Захарова также обвиняет Украину в "эскалации" войны после вероятных ударов по оккупированным территориям в Херсонской области, что создает удобный повод для Кремля отказываться от переговоров.

"Кремлевские чиновники постоянно и прямо отвергают мир на любых условиях, кроме тех, что диктует Россия. Кремль продолжает демонстрировать свое нежелание участвовать в добросовестных переговорах по прекращению войны в Украине и изображать Украину, а не Россию, как препятствие в мирном процессе, в частности, ссылаясь на неоднозначность вокруг саммита в Анкоридже", — говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что стратегия России на переговорах в Абу-Даби направлена на затягивание мирного процесса, сокрытие собственных усилий по блокированию соглашения и сохранению контроля над ключевыми вопросами войны, включая территориальные и религиозные аспекты.

