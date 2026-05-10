Як Росія "дотримується" режиму тиші: що відбуваєтсья з перемир'ям

Попри оголошене триденне перемир’я з 9 по 11 травня між Україною та Росією, бойові дії на фронті не припинилися. Уже в перші дні "режиму тиші" в різних регіонах України пролунали вибухи, а російські війська продовжили атаки дронами та обстріли населених пунктів.

Попри оголошене перемир’я, Росія продовжила атаки по Україні. Фото з відкритих джерел

За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу на фронті сталося 121 бойове зіткнення. Російська армія використала тисячі дронів-камікадзе та здійснила понад півтори тисячі обстрілів позицій українських військових і цивільних територій.

У ніч на 10 травня Повітряні сили повідомили про запуск 27 російських безпілотників. Частину дронів фіксували над Запорізькою, Харківською та Донецькою областями.

Одним із найбільш постраждалих регіонів стала Дніпропетровщина. Російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони. Унаслідок удару поранення отримала трирічна дитина. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Не припинялися атаки й у Запорізькій області. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом доби окупанти завдали близько 780 ударів по 33 населених пунктах. Відомо про одного загиблого та трьох поранених. Руйнувань зазнали житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

У Харкові ввечері 9 травня російський дрон влучив у технічний поверх багатоповерхівки в Індустріальному районі. Постраждали двоє людей, було пошкоджено ліфтову шахту та вибито десятки вікон.

Попри офіційні заяви про "перемир’я" обстріли українських міст не припиняються.

