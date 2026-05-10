Росія використала "перемир’я" на 9 травня на фронті: у США розкрили деталі

Оголошене триденне "перемир’я" 9-11 травня могло стати не кроком до деескалації, а можливістю для підготовки нових наступальних дій з боку Росії. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували ситуацію на фронті під час тимчасового зниження інтенсивності боїв.

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

У своєму звіті експерти Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська використали період так званого припинення вогню для ротацій, перегрупування сил, підвезення боєприпасів та зміцнення позицій на різних напрямках фронту.

За даними ISW, українські військові фіксували активність російських сил на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках, а також у північній частині Харківської області. Зокрема, повідомлялося про передислокацію підрозділів 90-ї танкової дивізії РФ у район Покровська.

Аналітики також звернули увагу, що російське командування, ймовірно, створює нові командні пункти поблизу Мирнограда для підтримки подальших атак у Донецькій області. В ISW припускають, що зниження бойової активності дозволило Росії провести логістичні операції та укріпити позиції, які раніше були вразливими через роботу українських дронів.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть використовувати будь-яке зниження оперативного темпу 10 та 11 травня для подальшого перегрупування та зміцнення позицій, щоб відновити активізовані наступальні операції після закінчення періоду припинення вогню", — йдеться у звіті.

В ISW підкреслили, що відсутність чітких механізмів контролю та виконання домовленостей робить подібні "перемир’я" малоефективними. Єдиною публічно озвученою умовою, як зазначають аналітики, була відмова України від ударів по Москві під час параду 9 травня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін зробив заяву про "наближення завершення" війни проти України.

Також "Коментарі" писали, що такого не було з часів СРСР. Що вперше сталося у Москві на 9 травня.