Война с Россией Россия использовала "перемирие" на 9 мая на фронте: в США раскрыли детали
Россия использовала "перемирие" на 9 мая на фронте: в США раскрыли детали

Институт изучения войны заявил, что Россия использовала "перемирие" на 9 мая для укрепления позиций на фронте.

10 мая 2026, 08:15
Slava Kot

Объявленное трехдневное "перемирие" 9-11 мая могло стать не шагом к деэскалации, а возможностью подготовки новых наступательных действий со стороны России. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировавшие ситуацию на фронте во время временного снижения интенсивности боев.

Война в Украине. Фото из открытых источников

В своем отчете эксперты Института изучения войны отмечают, что российские войска использовали период так называемого прекращения огня для ротаций, перегруппировку сил, подвоз боеприпасов и укрепление позиций на разных направлениях фронта.

По данным ISW, украинские военные фиксировали активность российских сил в Купянском, Лиманском и Славянском направлениях, а также в северной части Харьковской области. В частности, сообщалось о передислокации подразделений 90-й танковой дивизии РФ в район Покровска.

Аналитики также обратили внимание, что российское командование предположительно создает новые командные пункты вблизи Мирнограда для поддержки дальнейших атак в Донецкой области. В ISW предполагают, что снижение боевой активности позволило России провести логистические операции и укрепить позиции, ранее уязвимые из-за работы украинских дронов.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать использовать любое снижение оперативного темпа 10 и 11 мая для последующей перегруппировки и укрепления позиций, чтобы возобновить активизированные наступательные операции после окончания периода прекращения огня", — говорится в отчете.

В ISW подчеркнули, что отсутствие четких механизмов контроля и выполнения договоренностей делает подобные "перемирия" малоэффективными. Единственным публично озвученным условием, как отмечают аналитики, был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал заявление о "приближении завершения" войны против Украины.

Также "Комментарии" писали, что такого не было со времен СССР. Что впервые произошло в Москве на 9 мая.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-9-2026/
