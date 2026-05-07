У Кремлі вперше відреагували на пропозицію Зеленського про перемир’я

У Кремлі вперше офіційно прокоментували пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо припинення вогню. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що оголошене Росією "перемир’я" діятиме лише 8 та 9 травня, у дні проведення святкових заходів до Дня перемоги в Москві.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на питання щодо пропозиції Зеленського розпочати режим тиші з 6 травня.

"Жодної реакції російської сторони на це не було", — сказав Пєсков.

Однак представник Путіна заявив, що Москва розглядає лише власну ініціативу як "перемир’я з Україною" та вказав дати, які у Кремлі вважатимуть часом припинення вогню.

"Мова йде про 8 і 9 травня", — відповів Пєсков.

Також у Кремлі заявили, що Росія нібито розраховує на відновлення мирних переговорів, однак не уточнили, чи йдеться про можливий діалог з Києвом, чи про контакти зі США та іншими міжнародними партнерами.

Заява Пєскова пролунала на тлі активної підготовки російської влади до військового параду на Червоній площі та посилених заходів безпеки навколо Володимира Путіна. За словами Пєскова, Кремль вживає додаткових кроків для гарантування безпеки російського лідера та іноземних делегацій, які мають прибути до Москви. При цьому представник Кремля не уточнив, які саме заходи безпеки запроваджуються.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова до реального припинення вогню з 6 травня, але не підтримує короткострокові паузи заради проведення символічних заходів у Москві.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія порушила перемир'я: Зеленський назвав, якою буде відповідь України.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський озвучив пропозицію для Кремля щодо перемир'я: Росія про це благала.