В Кремле впервые отреагировали на предложение Зеленского о перемирии

В Кремле впервые официально прокомментировали предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что объявленное Россией "перемирие" будет действовать только 8 и 9 мая, в дни проведения праздничных мероприятий ко Дню победы в Москве.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о предложении Зеленського начать режим тишины с 6 мая.

"Никакой реакции российской стороны на это не последовало", — сказал Песков.

Однако представитель Путина заявил, что Москва рассматривает только собственную инициативу как "перемирие с Украиной" и указал даты, которые в Кремле сочтут временем прекращения огня.

"Речь идет о 8 и 9 мая", — ответил Песков.

Также в Кремле заявили, что Россия якобы рассчитывает на возобновление мирных переговоров, однако не уточнили, речь идет о возможном диалоге с Киевом или контактах с США и другими международными партнерами.

Заявление Пескова прозвучало на фоне активной подготовки российских властей к военному параду на Красной площади и усиленным мерам безопасности вокруг Владимира Путина. По словам Пескова, Кремль предпринимает дополнительные шаги для обеспечения безопасности российского лидера и иностранных делегаций, которые должны прибыть в Москву. При этом представитель Кремля не уточнил, какие меры безопасности предпринимаются.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова к реальному прекращению огня с 6 мая, но не поддерживает краткосрочные паузы для проведения символических мероприятий в Москве.

