Росія про це благала: Зеленський озвучив пропозицію для Кремля щодо перемир'я

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має припинити війну не заради кількагодинної паузи на 9 травня, а заради реального миру та збереження людських життів. Таким чином Зеленський відреагував на заяви Москви про тимчасове припинення бойових дій у дні святкування Дня перемоги.
Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах російської військової інфраструктури далеко від кордону, зокрема на відстані понад 1500 кілометрів. Йдетсья про удари по цілях у Пермі, Челябінську, Єкатеринбурзі, а також у Новоросійську, Туапсе та інших містах РФ.
Президент назвав ці дії "далекобійними санкціями", спрямованими проти військової промисловості Росії та системи фінансування війни.
Окремо Зеленський розкритикував спроби Кремля домогтися тимчасового припинення вогню саме на період святкувань 9 травня.
