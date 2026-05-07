Росія про це благала: Зеленський озвучив пропозицію для Кремля щодо перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має припинити війну не заради кількагодинної паузи на 9 травня, а заради реального миру та збереження людських життів. Таким чином Зеленський відреагував на заяви Москви про тимчасове припинення бойових дій у дні святкування Дня перемоги.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах російської військової інфраструктури далеко від кордону, зокрема на відстані понад 1500 кілометрів. Йдетсья про удари по цілях у Пермі, Челябінську, Єкатеринбурзі, а також у Новоросійську, Туапсе та інших містах РФ.

Президент назвав ці дії "далекобійними санкціями", спрямованими проти військової промисловості Росії та системи фінансування війни.

"Ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатися назустріч миру. У відповідь отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії", — заявив президент.

Окремо Зеленський розкритикував спроби Кремля домогтися тимчасового припинення вогню саме на період святкувань 9 травня.

"Кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну. І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей. Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня", — заявив Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав, якою буде відповідь України на порушення перемир'я з боку Росії.

Також "Кометнарі" писали, що Китай відреагував на ініціативу України щодо перемир’я з Росією.