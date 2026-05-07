Россия об этом умоляла: Зеленский озвучил предложение для Кремля по перемирию

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить войну не ради паузы на 9 мая, а ради реального мира и сохранения человеческих жизней. Таким образом, Зеленский отреагировал на заявления Москвы о временном прекращении боевых действий в дни празднования Дня победы.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает наносить удары по объектам российской военной инфраструктуры вдали от границы, в том числе на расстоянии более 1500 километров. Речь идет об ударах по целям в Перми, Челябинске, Екатеринбурге, а также в Новороссийске, Туапсе и других городах РФ.
Президент назвал эти действия "дальнобойными санкциями", направленными против военной промышленности России и системы финансирования войны.
Отдельно Зеленский подверг критике попытки Кремля добиться временного прекращения огня именно на период празднований 9 мая.
