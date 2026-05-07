Россия об этом умоляла: Зеленский озвучил предложение для Кремля по перемирию
НОВОСТИ

Россия об этом умоляла: Зеленский озвучил предложение для Кремля по перемирию

Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить войну во имя мира, а не просить паузу на 9 мая.

7 мая 2026, 14:15
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить войну не ради паузы на 9 мая, а ради реального мира и сохранения человеческих жизней. Таким образом, Зеленский отреагировал на заявления Москвы о временном прекращении боевых действий в дни празднования Дня победы.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает наносить удары по объектам российской военной инфраструктуры вдали от границы, в том числе на расстоянии более 1500 километров. Речь идет об ударах по целям в Перми, Челябинске, Екатеринбурге, а также в Новороссийске, Туапсе и других городах РФ.

Президент назвал эти действия "дальнобойными санкциями", направленными против военной промышленности России и системы финансирования войны.

"Мы неоднократно предлагали российскому руководству двигаться навстречу миру. В ответ получили только новые российские удары. Следовательно, именно поэтому украинские дальнобойные санкции двигаются навстречу отдаленным российским точкам, относящимся к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии", — заявил президент.

Отдельно Зеленский подверг критике попытки Кремля добиться временного прекращения огня именно на период празднований 9 мая.

"Каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизнь людей. Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая", — заявил Зеленский.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18918
