Как Россия "придерживается" режима тишины: что происходит с перемирием

Несмотря на объявленное трехдневное перемирие с 9 по 11 мая между Украиной и Россией, боевые действия на фронте не прекратились. Уже в первые дни режима тишины в разных регионах Украины раздались взрывы, а российские войска продолжили атаки дронами и обстрелы населенных пунктов.

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение. Российская армия использовала тысячи дронов-камикадзе и осуществила более полутора тысяч обстрелов позиций украинских военных и гражданских территорий.

В ночь на 10 мая Воздушные силы сообщили о запуске 27 российских беспилотников. Часть дронов фиксировались над Запорожской, Харьковской и Донецкой областями.

Одним из наиболее пострадавших регионов стала Днепропетровщина. Российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы. В результате удара ранения получил трехлетний ребенок. Также повреждена гражданская инфраструктура.

Не прекращались атаки и в Запорожской области. По информации областной военной администрации, в течение суток оккупанты нанесли около 780 ударов по 33 населенным пунктам. Известно об одном погибшем и троих раненых. Разрушения подверглись жилым домам, автомобилям и объектам инфраструктуры.

В Харькове вечером 9 мая российский дрон попал в технический этаж многоэтажки в Индустриальном районе. Пострадали два человека, были повреждены лифтовая шахта и выбиты десятки окон.

Несмотря на официальные заявления о "перемирии", обстрелы украинских городов не прекращаются.

