Як Путін відреагує на передачу ракет Tomahawk: до чого слід готуватися Україні

У НАТО вважають, що Москва не має реальних інструментів для асиметричної відповіді на можливе постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Найімовірніше, реакція Росії обмежиться загостренням риторики, демонстративними "каральними ударами" та посиленим "брязканням ядерною зброєю".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як повідомив високопосадовець Альянсу, ракети Tomahawk є високоточним видом озброєння з великою дальністю дії, і їх передача суттєво підсилить спроможності України. Однак у НАТО не очікують, що Кремль зможе відреагувати створенням чи застосуванням "нової зброї", про яку неодноразово згадував російський диктатор Володимир Путін.

"Щодо відповіді на Tomahawk, ми не бачимо жодних нових розробок зброї, які Росія могла б застосувати. Відповідь, ймовірно, міститиме посилення безвідповідальної риторики (ядерне брязкання зброєю), тимчасову інтенсифікацію конфлікту або каральні удари. Я не думаю, що існує якась конкретна, непередбачувана відповідь", — заявив представник НАТО.

Нагадаємо, що 13 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що міг би пригрозити Росії передачею Україні Tomahawk, якщо Путін не погодиться на врегулювання війни. Це питання стане однією з ключових тем переговорів між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, запланованих на 17 жовтня у Вашингтоні.

За словами Зеленського, наразі розглядається три варіанти фінансування можливого постачання ракет Tomahawk, якщо Білий дім ухвалить відповідне рішення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав цілі для ракет Tomahawk на території Росії.

Також "Коментарі" писали про дві мінімальні цілі, які ставить Путін для закінчення війни в Україні.