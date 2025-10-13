logo_ukra

Зеленський назвав цілі для ракет Tomahawk на території Росії
Зеленський назвав цілі для ракет Tomahawk на території Росії

Володимир Зеленський заявив, що ракети Tomahawk Україна використовуватиме виключно по військових об’єктах у Росії, щоб зменшити її здатність вести війну.

13 жовтня 2025, 08:30
Slava Kot
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що далекобійні ракети Tomahawk, які можуть бути надані Україні від США, будуть використовуватися виключно для ураження військових цілей на території Росії. 

Зеленський назвав цілі для ракет Tomahawk на території Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News розповів, що основна мета застосування ракет Tomahawk полягає у способі зменшити можливості Росії продовжувати війну проти України. Саме тому американські ракети можуть бути використані для ударів по військових цілях РФ.

"Росіяни продають енергію, отримують гроші і вкладають їх у військові цілі. Тому найважливіше — зменшити можливість Росії продовжувати війну. Є лише два шляхи: тиснути дипломатично або на полі бою. Але передусім — зменшення їхніх можливостей. Це тільки військові цілі, виключно військові. Ми ніколи не атакували мирних жителів. У цьому велика різниця між Україною та Росією", — сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що Росія боїться можливого надання Україні американських ракет Tomahawk. На його думку, саме це може стати сигналом до миру.

Президент США Дональд Трамп своєю чергою заявив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано дипломатичним шляхом. За словами Трампа, можливість постачання таких ракет є інструментом тиску на Москву, і він має намір обговорити це питання особисто з Володимиром Путіним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі занепокоєні через серйозну зброю України для ударів по РФ. Пєсков заявив про можливість ракет Tomahawk нести ядерну зброю.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16480
