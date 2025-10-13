Зеленский назвал цели для ракет Tomahawk на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk, которые могут быть предоставлены Украине от США, будут использоваться исключительно для поражения военных целей на территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News рассказал, что основная цель применения ракет Tomahawk состоит в способе снизить возможности России продолжать войну против Украины. Именно поэтому американские ракеты могут использоваться для ударов по военным целям РФ.

"Россияне продают энергию, получают деньги и вкладывают их в военные цели. Поэтому самое важное — уменьшить возможность России продолжать войну. Есть только два пути: давить дипломатически или на поле боя. Но прежде всего — уменьшение их возможностей. Это только военные цели, только военные. Мы никогда не атаковали мирных жителей. В этом большая разница между Украиной и Россией", – сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что Россия боится возможного предоставления Украине американских ракет Tomahawk. По его мнению, это может стать сигналом к миру.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что готов передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована дипломатическим путем. По словам Трампа, возможность поставки таких ракет является инструментом давления на Москву, и он намерен обсудить этот вопрос лично с Владимиром Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле обеспокоены серьезным оружием Украины для ударов по РФ. Песков заявил о возможности ракет Tomahawk нести ядерное оружие.