Война с Россией Как Путин отреагирует на передачу ракет Tomahawk: к чему следует готовиться Украине
Как Путин отреагирует на передачу ракет Tomahawk: к чему следует готовиться Украине

В НАТО заявили, что у Москвы нет реальных возможностей ответить на передачу Украине ракет Tomahawk.

15 октября 2025, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot

В НАТО считают, что Москва не имеет реальных инструментов для асимметричного ответа на возможные поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Вероятнее всего, реакция России ограничится обострением риторики, демонстративными "карательными ударами" и усиленным "бряцанием ядерным оружием".

Как Путин отреагирует на передачу ракет Tomahawk: к чему следует готовиться Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщил чиновник Альянса, ракеты Tomahawk являются высокоточным видом вооружения с большой дальностью действия, и их передача существенно усилит способности Украины. Однако в НАТО не ожидают, что Кремль сможет отреагировать созданием или применением нового оружия, о котором неоднократно упоминал российский диктатор Владимир Путин.

"Что касается ответа на Tomahawk, мы не видим никаких новых разработок оружия, которые Россия могла бы применить. Ответ, вероятно, будет содержать усиление безответственной риторики (ядерное бряцание оружием), временную интенсификацию конфликта или карательные удары. Я не думаю, что существует какой-то конкретный, непредсказуемый ответ", — заявил представитель НАТО.

Напомним, что 13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригрозить России передачей Украине Tomahawk, если Путин не согласится на урегулирование войны. Этот вопрос станет одной из ключевых тем переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, запланированных на 17 октября в Вашингтоне.

По словам Зеленского, сейчас рассматриваются три варианта финансирования возможной поставки ракет Tomahawk, если Белый дом примет соответствующее решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал цели для ракет Tomahawk на территории России.

Также "Комментарии" писали о двух минимальных целях, которые ставит Путин для окончания войны в Украине.



Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/tomahawk-dlia-ukrainy-u-nato-ne-bachat-mozhlyvosti-iakois-vidpovidi-moskvy
