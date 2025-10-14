Ці дві мінімальні цілі ставить Путін для закінчення війни в Україні

Рубрики
Російський диктатор Володимир Путін визначив для себе дві мінімальні цілі, без досягнення яких він не готовий закінчити війну проти України. Про це заявив доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що перша й головна ціль Путіна у війні проти України полягає у взятті під повний контроль Донбасу. Іншою метою російського диктатора політолог називає створення так званого “чебурнета", тобто ізольованого російського інтернету, який дозволить Кремлю ще більше контролювати інформаційний простір країни.
Політолог переконаний, що наразі немає сил, здатних змусити Кремль припинити агресію проти України. За словами Денисенка, США теоретично могли б вплинути на Путіна військовими засобами, наприклад, за допомогою ракет Tomahawk, які можуть зруйнувати російську нафтоекспортну інфраструктуру.
Крім того, на його думку, Китай теж має потенціал зупинити війну, однак перебуває в стані ескалації зі США, тому наразі не готовий до конструктивної участі у врегулюванні конфлікту.
За його словами, саме відносини між Вашингтоном і Пекіном визначатимуть, чи зможе міжнародна спільнота чинити ефективний тиск на Москву. Однак Денисенко запевняє, що наразі говорити про готовність Путіна до миру — це самообман.
