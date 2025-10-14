Ці дві мінімальні цілі ставить Путін для закінчення війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін визначив для себе дві мінімальні цілі, без досягнення яких він не готовий закінчити війну проти України. Про це заявив доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що перша й головна ціль Путіна у війні проти України полягає у взятті під повний контроль Донбасу. Іншою метою російського диктатора політолог називає створення так званого “чебурнета", тобто ізольованого російського інтернету, який дозволить Кремлю ще більше контролювати інформаційний простір країни.

"Путін ставить перед собою дві мінімальні цілі для завершення війни. Перша — це повний контроль над Донбасом. Друга — це побудова так званого "чебурнета" в РФ. І перше, і друге завдання для нього є надзвичайно складним. Але без зовнішнього впливу уявити собі, що Путін просто так почне завершувати війну, — неможливо", — зауважив Денисенко.

Політолог переконаний, що наразі немає сил, здатних змусити Кремль припинити агресію проти України. За словами Денисенка, США теоретично могли б вплинути на Путіна військовими засобами, наприклад, за допомогою ракет Tomahawk, які можуть зруйнувати російську нафтоекспортну інфраструктуру.

Крім того, на його думку, Китай теж має потенціал зупинити війну, однак перебуває в стані ескалації зі США, тому наразі не готовий до конструктивної участі у врегулюванні конфлікту.

"Коли Китай підключиться до переговорного процесу щодо України — це питання зависло в повітрі, і ми не розуміємо, як далі розвиватимуться події. Уже зараз зрозуміло, що якихось швидких рішень по лінії США — Китай ми не побачимо", — пояснив політолог.

За його словами, саме відносини між Вашингтоном і Пекіном визначатимуть, чи зможе міжнародна спільнота чинити ефективний тиск на Москву. Однак Денисенко запевняє, що наразі говорити про готовність Путіна до миру — це самообман.

