Зеленський заявив про шанс закінчити війну в Україні: деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може бути завершена, якщо до мирного процесу буде активно залучено лідерство Сполучених Штатів та інших партнерів. Про це глава держави повідомив після закінчення війни між Ізраїлем та ХАМАС, зазначивши, що цей досвід може стати позитивним прикладом і для Європи.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський заявив, що отриманий мирний поштовх від завершення конфлікт на Близькому Сході потрібно задіяти й для закінчення війни в Україні.

"Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що саме роль США у глобальних мирних процесах є визначальною. За його словами, кроки, які Вашингтон зробив для врегулювання конфлікту в Газі, можуть бути ефективними і щодо припинення російської агресії проти України.

"Важливо, що Президенту Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і припинення війни в Газі. Звісно, правильні кроки Америки можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України. У нас є відповідне бачення", — заявив Зеленський.

За словами президента, Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор. Як пояснив Зеленський, це може стати "найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні".

