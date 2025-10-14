logo_ukra

BTC/USD

111312

ETH/USD

3990.3

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський заявив про шанс закінчити війну в Україні: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив про шанс закінчити війну в Україні: деталі

Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може бути завершена за активного лідерства США та партнерів.

14 жовтня 2025, 11:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може бути завершена, якщо до мирного процесу буде активно залучено лідерство Сполучених Штатів та інших партнерів. Про це глава держави повідомив після закінчення війни між Ізраїлем та ХАМАС, зазначивши, що цей досвід може стати позитивним прикладом і для Європи.

Зеленський заявив про шанс закінчити війну в Україні: деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський заявив, що отриманий мирний поштовх від завершення конфлікт на Близькому Сході потрібно задіяти й для закінчення війни в Україні.

"Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що саме роль США у глобальних мирних процесах є визначальною. За його словами, кроки, які Вашингтон зробив для врегулювання конфлікту в Газі, можуть бути ефективними і щодо припинення російської агресії проти України.

"Важливо, що Президенту Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і припинення війни в Газі. Звісно, правильні кроки Америки можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України. У нас є відповідне бачення", — заявив Зеленський.

За словами президента, Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор. Як пояснив Зеленський, це може стати "найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп розповів, як закінчення війни в Україні допоможе йому потрапити до раю.

Також "Коментарі" писали про те, скільки українців готові до територіальних поступок в обмін на закінчення війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16498
Теги:

Новини

Всі новини