Скільки українців готові до територіальних поступок в обмін на закінчення війни: нові результати
Скільки українців готові до територіальних поступок в обмін на закінчення війни: нові результати

Згідно з опитуванням КМІС, 54% українців категорично відкидають територіальні поступки для завершення війни. Лише 38% готові до компромісів.

9 жовтня 2025, 11:27
Автор:
Slava Kot

Більшість громадян України залишаються категорично проти будь-яких територіальних поступок у війні з Росією. Про це свідчать нові результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного восени 2025 року.

Скільки українців готові до територіальних поступок в обмін на закінчення війни: нові результати

Територіальні поступки в обмін на закінчення війни. Опитування КМІС

Згідно з результатами дослідження КМІС, 54% українців вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від своїх територій, навіть якщо війна триватиме довше. У травні-червні 2025 року таку позицію висловлювали 52% респондентів. Готові прийняти певні територіальні втрати залишаються 38% опитаних, що відповідає показникам початку літа.

Скільки українців готові до територіальних поступок в обмін на закінчення війни: нові результати - фото 2

Скільки українців готові на територіальні поступки для закінчення війни. Опитування КМІС

За даними КМІС, 67% категорично не погоджуються на офіційне визнання частини окупованих територій частиною Росії, тоді як 24% готові це прийняти. Ще більш рішучою є позиція щодо передачі під контроль Росії територій, які нині контролює Україна. 71% українців проти цього рішення, а 19% готові погодитися на такий варіант.

Щодо заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій, думки розділилися. 56% українців виступають проти, тоді як 35% готові розглянути такий сценарій. 

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що отримані результати відображають сталі настрої українців, які продовжують відкидати будь-які спроби нав’язати територіальні втрати без гарантій безпеки чи європейської перспективи.

"Ми бачимо, що варіант з офіційним визнанням окремих територій частиною Росії або варіант з передачею під контроль Росії територій, які зараз контролюються Україною, є "нежиттєздатними" з точки зору української громадської думки і приречені на категоричне несприйняття", — підкреслив Грушецький.

Опитування проводилося з 19 вересня по 5 жовтня 2025 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зробив заяву про територіальні поступки України заради встановлення миру.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі різко змінили рішення щодо окупованих територій.



Джерело: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1559&page=1
