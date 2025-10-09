Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам в обмен на окончание войны: новые результаты

Большинство граждан Украины остаются категорически против любых территориальных уступок в войне с Россией. Об этом свидетельствуют новые результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного осенью 2025 года.

Территориальные уступки в обмен на окончание войны. Опрос КМИС

Согласно результатам исследования КМИС, 54% украинцев считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если война будет продолжаться дольше. В мае-июне 2025 г. такую позицию высказывали 52% респондентов. Готовы принять определенные территориальные потери остаются 38% опрошенных, что соответствует показателям начала лета.





Сколько украинцев готово на территориальные уступки для окончания войны. Опрос КМИС

По данным КМИС, 67% категорически не соглашаются на официальное признание части оккупированных территорий частью России, в то время как 24% готовы это принять. Еще более решительна позиция по передаче под контроль России территорий, которые сейчас контролирует Украина. 71% украинцев против этого решения, а 19% готовы согласиться на такой вариант.

Относительно замораживания линии фронта без официального признания оккупированных территорий мнения разделились. 56% украинцев выступают против, в то время как 35% готовы рассмотреть такой сценарий.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что полученные результаты отражают устоявшиеся настроения украинцев, которые продолжают отвергать любые попытки навязать территориальные потери без гарантий безопасности или европейской перспективы.

"Мы видим, что вариант с официальным признанием отдельных территорий частью России или вариант с передачей под контроль России территорий, которые сейчас контролируются Украиной, "нежизнеспособны" с точки зрения украинского общественного мнения и обречены на категорическое невосприятие", — подчеркнул Грушецкий.

Опрос проводился с 19 сентября по 5 октября 2025 года.

