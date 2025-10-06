logo_ukra

BTC/USD

124861

ETH/USD

4630.83

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Справжній “русский мир”: у Кремлі різко змінили рішення щодо окупованих територій
commentss НОВИНИ Всі новини

Справжній “русский мир”: у Кремлі різко змінили рішення щодо окупованих територій

На відновлення окупованих територій Росія зменшує фінансування

6 жовтня 2025, 17:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія, попри гучні заяви про відновлення окупованих регіонів, зменшує бюджет на проведення ремонтів. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що у проєкті Держбюджету РФ на 2026 рік передбачено урізання фінансування федеральної програми "Відновлення інфраструктури та сприяння економічному розвитку" для окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Видатки скоротять майже на 10% — на 32,4 млрд рублів (приблизно 386 млн дол.).

Справжній “русский мир”: у Кремлі різко змінили рішення щодо окупованих територій

Окупанти. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що найбільше скорочення запланували у сфері житлового будівництва, ремонту будинків та об’єктів ЖКГ (мінус 22%). Також суттєво зменшено фінансування ремонту доріг та відновлення комунальної інфраструктури.

“Це чергове підтвердження, що кремлівська “відбудова” окупованих територій — фікція для пропаганди. Росія сама знищила цілі населені пункти, довела інфраструктуру до критичного стану, а тепер скорочує витрати на її відновлення”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру пояснили, що характерний приклад — це вибух газу у багатоповерхівці в місті Хрустальний (раніше Красний Луч) на Луганщині.

“Такі інциденти -  наслідок деградації систем життєзабезпечення окупованих міст, які влада, призначена Кремлем, не спроможна ані утримувати, ані відновити”, — пояснили в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни перекручують інформацію та маніпулюють фактами, щоб видати бодай щось за успіхи армії РФ. У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито знищення росіянами фур ЗСУ з безпілотниками.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02rks5g35tZyNzRQQwY1K1e1yssYeGobA4dQfucsmV7eN2vSxTRzRL5vyGU1CniFoAl
Теги:

Новини

Всі новини