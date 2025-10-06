Справжній “русский мир”: у Кремлі різко змінили рішення щодо окупованих територій

Росія, попри гучні заяви про відновлення окупованих регіонів, зменшує бюджет на проведення ремонтів. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що у проєкті Держбюджету РФ на 2026 рік передбачено урізання фінансування федеральної програми "Відновлення інфраструктури та сприяння економічному розвитку" для окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Видатки скоротять майже на 10% — на 32,4 млрд рублів (приблизно 386 млн дол.).

Окупанти. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що найбільше скорочення запланували у сфері житлового будівництва, ремонту будинків та об’єктів ЖКГ (мінус 22%). Також суттєво зменшено фінансування ремонту доріг та відновлення комунальної інфраструктури.

“Це чергове підтвердження, що кремлівська “відбудова” окупованих територій — фікція для пропаганди. Росія сама знищила цілі населені пункти, довела інфраструктуру до критичного стану, а тепер скорочує витрати на її відновлення”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру пояснили, що характерний приклад — це вибух газу у багатоповерхівці в місті Хрустальний (раніше Красний Луч) на Луганщині.

“Такі інциденти - наслідок деградації систем життєзабезпечення окупованих міст, які влада, призначена Кремлем, не спроможна ані утримувати, ані відновити”, — пояснили в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни перекручують інформацію та маніпулюють фактами, щоб видати бодай щось за успіхи армії РФ. У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито знищення росіянами фур ЗСУ з безпілотниками.



