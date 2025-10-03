“РФ знищила 20 вантажівок з ударними дронами ЗСУ”: що відомо

Росіяни перекручують інформацію та маніпулюють фактами, щоб видати бодай щось за успіхи армії РФ. У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито знищення росіянами фур ЗСУ з безпілотниками.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що Міноборони РФ заявило, що “Іскандери-М” та “Герань-2” начебто знищили 20 вантажівок, які перевозили ударні БпЛА ЗСУ, та 60 українських військових. Міністерство оборони РФ навіть опублікувало відповідне відео, ніби “доказ” ураження вантажівок.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, насправді внаслідок атаки було пошкоджено та знищено вантажівки, які перевозили зернові культури. Через атаку загинув 47-річний водій цивільного транспорту. Таку інформацію повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

“Фейк про “вантажівки з БпЛА” та “знищених” українських військових — це спроба виправдати черговий удар по цивільних об’єктах і приховати факт загибелі цивільного. Крім того, навіть їхні “докази” фактично підтверджують воєнний злочин, а не виправдовують його, оскільки на кадрах видно саме цивільний транспорт, без жодних “вантажівок із дронами”, та військових”, — резюмували в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на тимчасово окупованих територіях загарбники вдаються до нових залякувань, щоб створити ілюзію, що люди нібито повністю підтримують окупаційну владу. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупанти на тимчасово окупованих територіях готують репресії проти батьків, чиї діти не відвідують російські школи та навчаються в українських школах онлайн.



