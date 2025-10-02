Окупанти каратимуть “непокірних” українців: впроваджують нові репресії

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На тимчасово окупованих територіях загарбники вдаються до нових залякувань, щоб створити ілюзію, що люди нібито повністю підтримують окупаційну владу.
Окупанти. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупанти на ТОТ готують репресії проти батьків, чиї діти навчаються в українських школах онлайн. Аналітики Центру зазначають, що загарбники вдаються до шантажу людей — загрожують позбавленням батьківських прав. Мета таких репресій — змусити дітей відвідувати російські школи й постійно підживлювати кремлівською пропагандою.
За даними Центру, голова окупаційної адміністрації Каховського округу на окупованій частині Херсонщини Павло Філіпчук напередодні заявив, що більш як 200 дітей в окрузі не відвідують російські школи. Діти продовжують вчитися в українських школах онлайн. Філіпчук закликав окупаційну “поліцію” притягати батьків до відповідальності, штрафувати та позбавляти батьківських прав.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у TikTok поширюються відео, у яких звучать заклики до “миру за будь-яку ціну”. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ці відео створені із використанням штучного інтелекту задля просування наративу.
Аналітики Центру пояснили, що мета такої кампанії — знизити готовність суспільства до спротиву, дискредитувати мобілізаційний процес і створити враження втоми від війни та безнадійності.