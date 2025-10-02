logo_ukra

Окупанти каратимуть "непокірних" українців: впроваджують нові репресії
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти каратимуть “непокірних” українців: впроваджують нові репресії

Батьків, чиї діти не відвідують школи на окупованих територіях, хочуть позбавляти батьківських прав

2 жовтня 2025, 23:37
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На тимчасово окупованих територіях загарбники вдаються до нових залякувань, щоб створити ілюзію, що люди нібито повністю підтримують окупаційну владу. 

Окупанти каратимуть “непокірних” українців: впроваджують нові репресії

Окупанти. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупанти на ТОТ готують репресії проти батьків, чиї діти навчаються в українських школах онлайн. Аналітики Центру зазначають, що загарбники вдаються до шантажу людей — загрожують позбавленням батьківських прав. Мета таких репресій — змусити дітей відвідувати російські школи й постійно підживлювати кремлівською пропагандою.

За даними Центру, голова окупаційної адміністрації Каховського округу на окупованій частині Херсонщини Павло Філіпчук напередодні заявив, що більш як 200 дітей в окрузі не відвідують російські школи. Діти продовжують вчитися в українських школах онлайн. Філіпчук закликав окупаційну “поліцію” притягати батьків до відповідальності, штрафувати та позбавляти батьківських прав.

“Такі дії чергове свідчення атмосфери страху та залякування, яку росіяни створюють на окупованих територіях, щоб змусити усіх мешканців споживати пропаганду та сформувати ілюзію тотальної підтримки людьми окупаційної влади”, — зазначили у ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у TikTok поширюються відео, у яких звучать заклики до “миру за будь-яку ціну”. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ці відео створені із використанням штучного інтелекту задля просування наративу.

Аналітики Центру пояснили, що мета такої кампанії — знизити готовність суспільства до спротиву, дискредитувати мобілізаційний процес і створити враження втоми від війни та безнадійності.




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15794
